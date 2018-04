Toate ONG-urile sa beneficieze de cota din impozitul pe venit - proiect

Propunerea legislativa a parlamentarului liberal vizeaza modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si isi propune "ca microintreprinderile care fac sponsorizari pentru asigurarea finantarii organizatiilor nonprofit sa beneficieze de deducerea sumelor aferente din impozitul pe venit pana la nivelul de 20% din impozitul pentru trimestrul in care au fost inregistrate cheltuielile respective, indiferent care este obiectul de activitate al ONG-ului pe care decid sa-l ajute, prin modificarea articolului 56 din Codul Fiscal. De asemenea, propunerea legislativa prevede, printre altele, majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi donata pentru sustinerea entitatilor nonprofit", se arata in expunerea de motive a proiectului de lege.Laurentiu Leoreanu mai sustine, in expunerea de motive a initiativei legislative, ca in tara noastra nu exista masuri care sa creeze facilitati pentru organizatiilor non-profit."In toate statele occidentale exista tendinta de a acorda facilitati organizatiilor non-guvernamentale tocmai pentru a degreva statul de anumite sarcini pe care sectorul ONG le poate indeplini mult mai bine, dar in Romania se pare ca acesta este sugrumat.Organizatiile non-guvernamentale sunt si printre cele mai afectate de obligativitatea de a plati cote la nivelul salariului minim cu norma intreaga, desi au angajati part-time. Suntem obligati sa le acordam tuturor o mana de ajutor pentru ca, altfel, le este pusa in pericol activitatea in beneficiul comunitatii", potrivit sursei citate.Nu in ultimul rand, deputatul PNL precizeaza ca initiativa vine in urma discutiilor cu organizatiile nonguvernamentale."Daca prevederile Codului Fiscal raman in actuala forma, atunci majoritatea organizatiilor non-guvernamentale, cu exceptia celor sociale, se vor vedea nevoite sa isi restructureze bugetele si activitatile. Guvernarea Dragnea-Dancila trebuie sa inceteze sa priveasca sectorul non-guvernamental ca fiind un dusman; dimpotriva, entitatile non-profit trebuie sa fie percepute drept partenere ale statului roman.Aceasta solutie pe care am propus-o a fost agreata tocmai de beneficiari, de organizatiile non-guvernamen ...citeste mai departe despre " Toate ONG-urile sa beneficieze de cota din impozitul pe venit - proiect " pe Ziare.com