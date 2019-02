Tomac, despre diminuarea bugetelor serviciilor secrete: Securitatea nationala nu este un instrument cu care sa negociezi

"Inainte, Liviu Dragnea era obisnuit sa taie porcul, acum a trecut la o etapa halucinanta in care taie bugetele fara nicio logica la serviciile secrete (...) . Aceasta maniera incredibila de a te razbuna pe niste institutii cu care esti in conflict deschis este extrem de grava, pentru ca securitatea nationala nu este un instrument cu care sa negociezi.Batalia politica a trecut dincolo de linia rosie si din acest punct de vedere este un lucru foarte grav, care pe noi ne ingrijoreaza profund, pentru ca dincolo de disputa politica exista elemente care trebuie tratate cu responsabilitate intr-un stat", a afirmat Tomac.Basescu: Veti primi bugetul inapoi in ParlamentLa randul sau, senatorul PMP Traian Basescu a declarat ca diminuarea prin amendamentele admise a bugetelor SRI si SPP pe anul 2019, va avea drept consecinta intoarcerea bugetului de stat in Parlament de catre seful statului."Interventia mea este legata de amendamentele admise pentru SRI si SPP. Vreau sa va atentionez asupra unui lucru, l-ati inselat pe presedinte (n.r. - Klaus Iohannis) . Aceste bugete au fost prezentate presedintelui in urma analizei sarcinilor pe care aceste institutii le au in 2019. Guvernul nu a dat curs amenintarilor ca trebuie taiate bugetele, dar o faceti dumneavoastra in Parlament.Ca atare vreau sa va spun ce ar face un presedinte responsabil. Primul lucru va trimite bugetul inapoi, al doilea lucru trimite bugetul la Curtea Constitutionala, al treilea lucru ar acuza pe unii dintre politicieni de dezinformarea presedintelui si a CSAT-ului, ca sa nu mai vorbim de inselatorie.V-as ruga sa va ganditi de doua ori cand va fi acest buget pus in functiune, pentru ca presedintele nu are voie sa nu tina cont de bugetele deja aprobate la propunerea Guvernului dintr-un singur motiv - aceste institutii au planuri de actiune pe anul urmator, care sunt stabilite tot in CSAT, finantarea lor se face in functie de misiunile pe care le au in anul urmator. Am vrut doar sa va avertizez ca veti primi bugetul inapoi la Parlament", a afirmat Basescu, de la tribuna plenului Parlamentului.Plenul Parlamentului a adoptat joi un amendament in baza caruia bugetul Serviciului de Informatii Externe se diminueaza cu 30 de milioane de lei. De asemenea, a fost a ...citeste mai departe despre " Tomac, despre diminuarea bugetelor serviciilor secrete: Securitatea nationala nu este un instrument cu care sa negociezi " pe Ziare.com