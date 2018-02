Toti ochii pe Tudorel Toader: Astazi prezinta un raport misterios privind conducerea DNA

Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta si in camerele reunite ale Parlamentului un raport distinct, privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA, conform cadrului legal in vigoare.Marti seara, cu ocazia ceremoniei de investire a absolventilor INM, ministrul Toader a avut o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, ocazie cu care cei doi demnitari au discutat despre statul de drept, potrivit Mediafax. Pe tot parcursul ceremoniei, Tudorel Toader a tinut in mana, la vedere, un dosar, insa el a declarat ulterior ca nu era vorba despre enigmaticul raport cu privire la DNA, ce va fi prezentat astazi.Miercuri, procurorul general a cerut controale in toate parchetele, presedintele Comisiei Europene a subliniat ca are incredere in justitia din Romania, iar Liviu Dragnea i-a transmis ministrului Justitiei ca asteapta de la el sa nu se faca de ras.Citeste si:Augustin Lazar cere DNA si DIICOT sa verifice suspiciunile care planeaza asupra procurorilor, prezentate de presaJuncker are incredere in justitia din Romania: Stiu ca Iohannis vegheaza, sistemul functioneaza si Dancila tine la statul de dreptDragnea, intrebat ce asteptari are de la Tudorel Toader: Sa nu se faca de rasLa ce ne putem astepta?Tudorel Toader nu a dezvaluit in ultimele zile despre ce va vorbi joi seara, generand diverse speculatii in spatiul public, inclusiv opinii conform carora se va pronunta cu privire la scandalul Cosma-DNA Ploiesti, mai ales ca ministrul Justitiei a declarat ca nu va sesiza Inspectia Judiciara in acest caz, pentru ca ar dura prea mult sa astepte raspunsul.In aceste conditii, despre ce va vorbi Tudorel Toader? Judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, crede ca atata timp cat "nu exista un raport al inspectiei sau ministrului pe DNA Ploiesti", Tudorel Toader "poate prezenta joi cel mult opinia sa despre raportul deja aprobat de CSM in octombrie anul trecut, cand activitatea DNA a fost apreciata drept 'eficienta'".Intr-o postare pe blogul personal, judecatorul Cristi Danilet prezinta cadrul legal in vigoare si spune ca doar doua feluri de rapoarte se pot face cu privire la DNA: "un raport propriu de activitate, care se face de conducere ...citeste mai departe despre " Toti ochii pe Tudorel Toader: Astazi prezinta un raport misterios privind conducerea DNA " pe Ziare.com