Potrivit unui comunicat de presa remis marti de DNA, infractiunile pentru care a fost pus sub urmarire penala sunt delapidare si utilizarea subventiilor de stat in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate."Sa fii pus sub acuzare ca nu ai respectat o lege pe care tu ai facut-o in Parlamentul Romaniei si esti cel mai indreptatit sa stii spiritul si litera acestei legi - atentie - mi se pare mult exagerat si cred cumva ca are legatura si cu coordonarea campaniei. De fiecare data cand a urmat o campanie electorala, am fost chemat la DNA", a spus Draghici, la iesirea din DNA, citat de Agerpres.- Vom reveni cu detalii - ...citeste mai departe despre " Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a fost pus sub urmarire penala de DNA " pe Ziare.com