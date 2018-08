Potrivit sursei citate, alaturi de nominalizarea lui Adrian Zuckerman, Casa Alba a mai trimis la Senat nominalizarile mai multor oficiali pentru posturi ministeriale, precum si pe cele ale viitorilor ambasadori in Muntenegru si Republica Centrafricana, Judy Rising Reinke si Lucy Tamlyn.Trump si-a anuntat pe 24 iulie intentia de a-l nominaliza pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al SUA in Romania.In prezentarea facuta pe site-ul Casei Albe, se mentioneaza ca Zuckerman a emigrat in Statele Unite din Romania la varsta de 10 ani si vorbeste fluent romana.De profesie avocat, el a fost admis in baroul din New York in 1984, fiind partener in cadrul firmei internationale de avocatura Seyfarth Shaw LLP. Anterior, el a mai ocupat functia de co-coordonator al departamentului de servicii nationale imobiliare si pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai inainte a fost coordonator pentru proprietati imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, el a ocupat functia de presedinte al unui juriu de selectie judiciara al unei instante civile si de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.Activ in domeniul filantropic si educational, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp si face parte din consiliul absolventilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York) . Are diploma preuniversitara de la Massachusetts Institute of Technology si a obtinut diploma in drept la New York Law School.Citeste si:Hans Klemm spune ca nu il cunoaste pe Zuckerman. Cand i se va termina mandatul depinde de Senatul SUAReactia lui Adrian Zuckerman, dupa ce a fost nominalizat ca ambasador SUA in Romania ...citeste mai departe despre " Trump l-a nominalizat oficial pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador in Romania " pe Ziare.com