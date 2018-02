Tudorel Toader a aruncat in aer si firava relatie dintre Dancila si Juncker. PSD, oaie neagra la Bruxelles!

E bine de reamintit ca fostul premier PSD Mihai Tudose nu a reusit sa primeasca sustinerea publica a oficialilor europeni.Aceasta calatorie a doamnei Dancila cred ca este rezultatul unei intelegeri intre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Primul a recunoscut existenta unei discutii, iar efectul a fost spargerea de catre Iohannis a izolarii diplomatice impuse PSD de catre reprezentantii Uniunii Europene.Conform unor surse neoficiale, Liviu Dragnea, in discutiile cu presedintele Romaniei, s-a angajat sa opreasca asaltul asupra sistemului de justitie, promisiune incalcata de prestatia ministrului Tudorel Toader, care a declansat procedura de revocare a procurorului-sef DNA in ciuda opozitiei sefului statului.Incercarea presedintelui Klaus Iohannis de a stabiliza scena politica din Romania a esuat - Foto: Hepta.roSperanta moare ultimaCalatoria doamnei Viorica Dancila la Bruxelles s-a dorit a fi un exercitiu de imagine pentru Liviu Dragnea cu scopul de a pregati mesajul politic pe care-l va transmite la congresul partidului.Acesta urmarea sa-i asigure pe membrii formatiunii ca partidul nu are nicio problema cu Uniunea Europeana, iar programele cu finantare europeana nu sunt puse in pericol.Toti fermierii, dar si multe comunitati locale depind de banii distribuiti de institutiile europene."Speram ca sub presedintia domnului Juncker sa vorbim despre intrarea Romaniei in Schengen , indeplinim toate conditiile, si sa fie ridicat MCV. Nu e normal ca Romania sa preia presedintia cu o sanctiune", a declarat Viorica Dancila in conferinta de presa tinuta alaturi de seful Comisiei Europene la sfarsitul discutiilor.PSD, o relatie proasta cu institutiile europeneMai multi reprezentanti ai Parlamentului European sunt sceptici vizavi de aceste declaratii optimiste ale doamnei Dancila. Relatia PSD cu institutiile europene se afla in cel mai de jos punct de la aderarea Romaniei."Declaratia facuta de premierul Dancila este foarte putin credibila", a declarat europarlamentarul Catalin Ivan, ales pe listele PSD, pentru Ziare.com, care in acest moment e un contestatar al presedintelui Liviu Dragnea."Nu numai ca PSD are o relatie proasta cu institutiile euro ...citeste mai departe despre " Tudorel Toader a aruncat in aer si firava relatie dintre Dancila si Juncker. PSD, oaie neagra la Bruxelles! " pe Ziare.com