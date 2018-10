"Audierea va fi pe data de 8 octombrie, voi fi prezent. (...) Sa ne imaginam ca pe 8 nu au putut sa vina toti membrii Sectiei de procurori, eu ce, stau o luna de zile? Eu voi da drumul la propunere catre presedinte. (...) Daca pe 8 (octombrie, n. red.) nu imi dau avizul. (...) Daca pe 8 nu avem o decizie si nu avem cvorum de sedinta la Sectia de procurori, nu-i mai astept si dau drumul la propunere", a declarat ministrul Tudorel Toader, la Romania TV.Procurorii CSM au amanat audierea Adinei Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA, pana in momentul in care se va lamuri daca aceasta face sau nu obiectul unei abateri disciplinare. Urmatoarea audiere va avea loc pe 8 octombrie. Decizia a fost luata cu patru voturi pentru si doua impotriva.Decizia a venit dupa ce procurorul general, Augustin Lazar, a anuntat ca a sesizat Inspectia Judiciara privind scurgerea de informatii de la Parchetul Curtii de Apel Constanta, de unde privine Adina Florea. Este vorba despre protocolul secret din 2016 incheiat intre SRI si Ministerul Public, publicat de Darius Valcov.Citeste si:Adina Florea, propusa la conducerea DNA, a fost audiata ca martor la Parchetul GeneralLazar obtine amanarea interviului Adinei Florea pentru sefia DNA, dupa un scandal cu Toader in CSM ...citeste mai departe despre " Tudorel Toader, despre sefia DNA: Chiar daca nu avem decizie la CSM, trimit propunerea la presedinte " pe Ziare.com