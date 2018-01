Tudose, despre Carmen Dan: Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta eu nu mai pot sa lucrez! Daca e lasata, isi va da demisia

"Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta, eu nu mai pot sa lucrez", a spus prim-ministrul, miercuri seara, la Antena3.Chestionat daca ii cere demisia lui Carmen Dan, premierul a spus ca aceasta si-a exprimat disponibiliatea de a renunta la functie inca de luni si, daca isi da demisia, el o va accepta:"Daca e lasata, isi va da demisia", a subliniat Tudose, care apoi a refuzat sa precizeze de catre cine sa fie lasata, insa este evident ca face referire la Liviu Dragnea, care este sustinatorul principal si cel care a promovat-o in Guvern pe Carmen Dan.Cand a mintit Carmen DanPremierul a relatat in emisiune cand a fost mintit de ministrul de Interne.Afland "pe surse" ca chestorul Catalin Ionita, propus de Carmen Dan sa devina noul sef al Politiei Romane, nu si-ar dori functia, premierul a intrebat-o daca e adevarat si a fost mintit:"Va divulg un lucru si supararea mea pe doamna ministru: Am intrebat-o daca e adevarat, mi-a spus ca omul isi doreste functia. L-am sunat la pranz pe domnul chestor sa-l intreb eu.Buna ziua, sunt premierul, doriti functia?Domnule premier, permiteti sa raportez, in cursul diminetii m-am prezentat la doamna ministru cu un raport in care refuz functia.Am insistat:Chiar nu doriti functia?Nu, domnule prim-ministru, chiar nu doresc functiaDomnul Bogdan Chirieac a auzit aceasta discutie".Despre aceasta discutie telefonica, aparusera deja informatii in presa, detalii aici: Catalin Ionita i-ar fi spus lui Tudose ca refuza sa devina sef al Politiei Romane, asa cum vrea Carmen Dan.Amintim ca premierul a refuzat azi sa il demita pe seful IGPR, Bogdan Despescu, asa cum ii ceruse ministrul de Interne, Carmen Dan, ca urmare a scandalului politistului-pedofil protejat de colegi.Apoi, dupa sedinta de guvern, Tudose a avut o discutie la Palatul Victoria cu ministrul de Interne, despre care s-a aflat ca a fost tensionata.Apoi, Carmen Dan a plecat la Parlament, insa acolo nu l-a gasit pe Liviu Dragnea, plecat in teritoriu.Daca eram ministru, ii dadeam pe toti afara!Desi este suparat pe Carmen Dan, premierul ii intelege nemultumirea si spune ca, daca era ministru de Interne, "ii dadeam pe toti afara duminica seara"."Sub imperiul momentului, cand afli de un caz de astfel de gravitate, te revolti. Cand afli ca faptuitorul e politist, revolta devine furie. Su ...citeste mai departe despre " Tudose, despre Carmen Dan: Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta eu nu mai pot sa lucrez! Daca e lasata, isi va da demisia " pe Ziare.com