Tudose renunta la o promisiune din programul de guvernare: Nu vorbim deocamdata de acest lucru

"Nu, nu vorbim deocamdata de acest lucru. Deocamdata am facut tot ce s-a putut, ce am dorit si ce era in programul de guvernare pe linie de legislatie fiscal si ramane asa", a declarat, la Antena 3, premierul Mihai Tudose, intrebat daca mai este fezabila micsorarea TVA din 2019.Potrivit programul de guvernare, document aprobat de Parlament, masura urma sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2019.Tot sambata, Tudose a spus ca recalcularea pensiilor nu va fi gata pana in 2019"Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019. Astfel, vom avea a doua cea mai redusa cota din UE, dupa Luxemburg cu 17%", arata programul de guvernare al Guvernului Tudose.