Raluca Turcan: PNL nu va vota bugetul. Este improvizat, mincinos si rupt de marile interese ale Romaniei

"Acest buget poarta semnatura unui prim-ministru care a picat toate examenele importante ale educatiei - admiterea la liceu, examenul de treapta a II-a, admiterea la facultate. Marele regres al societatii romanesti este ca o asemenea persoana a ajuns ulterior europarlamentar si prim-ministru al Romaniei. (...)PSD este la guvernare, are presedintele Camerei, sefii comisiilor parlamentare importante, il are si pe domnul Valcov, marele guru in bugete, finante si cimitire si cu toate aceste avantaje, nu a reusit sa alcatuiasca un buget coerent si care sa fie dezbatut in conditii de legalitate optime. Cu trei luni intarziere am obtinut un buget improvizat, mincinos si rupt de marile interese ale Romaniei. Este indoielnic din punct de vedere constitutional. Este un buget exact ca Viorica Vasilica Dancila - pica cu brio toate testele care tin de prioritatile reale ale societatii romanesti. (...)Este un buget al celor certati cu Codul penal si mai binevoitor cu infractorii decat cu romanii cinstiti. Acest buget 'Dragnea si Valcov' este carpit, laudat, contrazis si amendat exact in stil de interlopi politici. Este bugetul vitamina D, in loc sa fie un buget care sa primeasca un tratament pentru bolile cronice instaurate de guvernarea PSD. Este un buget promovat prin manipulari grosolane si dureroase. Puneti cinic in balanta cele patru milioane de copii ai Romaniei cu institutiile esentiale pentru siguranta noastra, a tuturor. (...) Sunt multe motive pentru care PNL nu va vota acest buget", a spus Turcan.Ea a mai sustinut ca bugetul contine falsuri, precum "PSD este bun si da copiilor mancare din banii de la AEP, adica de la partidele politice, cand de fapt acelasi guvern PSD a marit cota alocata partidelor politice, autor-impostor Liviu Dragnea"."Niciodata constructia, promovarea si sustinerea unui proiect de buget nu au ajuns atat de jos. (...) Este un buget intemeiat pe jaf, cu pretul distrugerii sectoarelor care sustin din greu bugetul", a mai spus Turcan.Liderul deputatilor PNL a criticat si OUG 114/2018. Ordonanta ticalosiei domnilor Dragnea si Valcov spoliaza si demonizeaza firmele romanesti si straine, companiile de stat, toata administratia locala, banci, fura pensiile private ale tinerei gene