Potrivit datelor BEC, la ora transmiterii stirii, in sectia din statiunea Paltinis, judetul Sibiu, prezenta este de 123%.In statiunea Baile Felix, din Bihor, la una dintre sectiile deschise prezenta este de 93%.Aici 482 de oameni sunt inscrisi pe listele permanente, iar dintre acestia si-au exprimat votul 61. In schimb, alti 391 au votat pe liste suplimentare, cel mai probabil turisti care profita de vremea frumoasa si calda atipica pentru noiembrie.In statiunea Sinaia, din judetul Prahova, prezenta este in doua sectii de 58%, respectiv 46%.Si in Cheia si Busteni prezenta depaseste 30% la ora 11:00.Vezi aici LIVE cum se desfasoara votul in taraIata si desfasurarea ultimei zile de vot pentru alegerile prezidentiale in strainatate.Citeste si:Iohannis a votat: Este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar si pentru mine personal (Foto)Dan Barna a votat impreuna cu toata familia: Astazi, Romania decide cum va arata turul doi si daca vom avea dezbateri (Video)Tudor Chirila: Sunt convins ca votul romanilor va fi anti-PSD ...citeste mai departe despre " Turistii voteaza masiv pe Valea Prahovei, la Paltinis si Baile Felix. Prezenta de 123% intr-o sectie " pe Ziare.com