Tusk a venit la conferinta cu manusile primite de la Duckadam: Mi-a dat un sfat cum sa ne aparam interesele UE

El a adus o pereche de manusi pe care le-a primit miercuri de la fostul portar roman Helmuth Duckadam.Aratandu-le celor prezenti in sala, Donald Tusk a precizat ca Duckdam l-a sfatuit cum sa apere mai eficient interesele Uniunii Europene."Aceste manusi le-am primit ieri de la Helmuth Duckdam si mi-a dat un sfat cum sa ne aparam mai eficient interesele Uniunii, el este foarte eficient. Multumesc, Helmuth!", a spus Donald Tusk.El nu a abandonat manusile nici la plecarea de la conferinta de presa.Foto: Ziare.comTotodata, presedintele Consiliului European a avut numai cuvinte de lauda la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a Romaniei, la finalul Summit-ului de la Sibiu.La incheierea declaratiei de presa, el a dorit sa vorbeasca in limba romana.El i-a multumit in limba romana presedintelui Klaus Iohannis pentru organizarea Summit-ului de la Sibiu si i-a transmis ca "toata Europa s-a indragostit de dumneavoastra"."Permiteti-mi sa inchei in limba romana. As dori sa-i multumesc presedintelui Iohannis pentru organizarea si gazduirea summitului de la Sibiu. Cand ne-am intalnit in ianuarie, la startul Presedintiei Romane, am vorbit din suflet despre Romania pentru ca am convingerea ca sunteti remarcabili.Ati organizat un summit exceptional. Puteti fi mandri de munca depusa, la fel cum Europa este mandra de dumneavoastra. Pur si simplu, m-am indragostit de Sibiu. Toata Europa s-a indragostit de dumneavoastra. Mersi!", a declarat Donald Tusk.Iata declaratia comuna sustinuta de Iohannis, Tusk si JunckerVezi si cele mai importante momente si declaratii de la Summit-ul de la SibiuCiteste si:Moment atipic la summit-ul de la Sibiu. Liderii UE au facut baie de multime, in timp ce lumea scanda "Europa!" (Foto&Video)Liderii UE riposteaza la strategia PSD de a deturna summit-ul de la SibiuMesaj de sustinere pentru Kovesi la Summit-ul de la Sibiu (Video)De ce este important pentru romani Summit-ul Partidului Popular European de la Sibiu ...citeste mai departe despre " Tusk a venit la conferinta cu manusile primite de la Duckadam: Mi-a dat un sfat cum sa ne aparam interesele UE " pe Ziare.com