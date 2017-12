UDMR anunta ca nu sustine modificarile propuse la Codul Penal si Codul de Procedura Penala

Cei trei politicieni UDMR au declarat pentru Maszol.roca modificarile propuse de PSD nu au fost inca prezentate plenului, dar nu sustin propunerile pe baza informatiilor de pana acum.Totodata, acestia considera regretabil faptul ca Legile Justitiei, care au fost modificate recent de Parlament, sunt confundate cu propunerile de modificare ale celor doua coduri.Kelemen Hunor a spus insa ca UDMR a fost de acord cu modificarea celor trei legi ale Justitiei pentru ca, afirma el, acestea nu sunt despre lupta anticoruptie, nu o impiedica si nu afecteaza independenta sistemului judiciar ci, dimpotriva, consolideaza independenta fata de politic."Aceste legi sunt adresate judecatorilor si procurorilor. Modificarile nu afecteaza in niciun fel politica penala a statului, dar exista unele probleme pe care procurorii si judecatorii le provoaca", a spus Hunor Kelemen.El a explicat ca amendamentele deja adoptate de Parlament ar separa procurorii de judecatorii din CSM.Mai multi parlamentari au depus, in 18 decembrie, noi proiecte controversate de modificare a Codului Penal, initiativa apartinandu-i lui Catalin Radulescu (cunoscut drept deputatul "mitraliera").Primul proiect prevede, printre altele, introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, inchisoare la domiciliu pentru cei care primesc pedepse de pana in trei ani sau luarea de mita pentru o alta persoana care nu mai reprezinta infractiune.Al doilea prevede modificarea articolului 175 privind Codul Penal, ceea ce inseamna ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie functionari publici.Astfel, anumite persoane care detin functii publice sunt scoase de sub incidenta prevederilor Codului Penal si nu mai pot fi cercetate. Amanunte aici.Evident, proiectele au starnit un val de reactii negative, asa ca unii semnatari (39 de senatori si deputati) s-au delimiteaza acum de initiativa lui Catalin Radulescu.Citeste si:Proiectul deputatului "mitraliera" privind modificarea Codului Penal naste controverse chiar printre cei care l-au semnatMesajul viral al lui Tudor Chirila: Nici Ceausescu nu a indraznit sa se atinga de Codul Penal! ...citeste mai departe despre " UDMR anunta ca nu sustine modificarile propuse la Codul Penal si Codul de Procedura Penala " pe Ziare.com