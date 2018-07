UDMR se spala pe maini de modificarile la Codul Penal: PSD si ALDE aveau oricum majoritate

Cseke Attila a declarat, marti ca abia dupa intrarea in sala de plen a Senatului, parlamentarii Uniunii au aflat ca Opozitia plecase."Noi, senatorii UDMR, am avut sedinta de grup inainte de sedinta de plen in care am analizat si dezbatut proiectul modificarii Codului Penal, care este unul complex si complicat, si am intarziat la sedinta din plen, deoarece sedinta noastra s-a prelungit. Nu a fost nimic intentionat, nimic neintentionat, pur si simplu asa s-a intamplat sa intarziem, iar unii au tras concluzia ca, prin venirea noastra, s-a asigurat cvorumul sedintei de plen.Noi, cand am intrat in sala, nici nu stiam daca exista sau nu cvorum. Am aflat ulterior ca opozitia nu era in sala. Oricum PSD si ALDE aveau majoritatea asigurata, aveau 74 de voturi fata de 69 cate erau necesare, puteau vota indiferent daca eram noi in sala sau nu. S-a vazut clar ca noi nu am sustinut acest proiect de modificare a Codului Penal si ne-am abtinut", a spus Cseke.Cseke Attila a anuntat, in plenul Senatului, unde au fost votate modificarile la Codul penal, ca Uniunea nu va sustine proiectul daca nu vor fi respinse amendamentele legate de abuzul in serviciu si eliminarea neglijentei in serviciu.Dupa 15 minute de la inceperea sedintei de plen de marti, alesii UDMR au intrat in sala, la scurt timp dupa ce USR, PNL si PMP au decis sa paraseasca sala.Citeste si:Liviu Pop s-a dus in scaun cu rotile sa voteze Codul Penal: #indrazneste sa creziCodul Penal a fost adoptat de Senat in varianta PSD-ALDE: Vezi cum a votat senatorul tauCodul Penal a trecut de Senat in varianta dorita de PSD, desi UDMR s-a abtinut. Comisia Iordache se reuneste de urgenta (Video)Modificarile la Codurile Penale aduc riscuri uriase pentru oamenii de afaceri in relatia cu statulPrin noul Cod Penal, ministrii si parlamentarii s-au pus la adapost de DNA. Cum scapa Sevil Shhaideh in Dosarul BelinaIn noul Cod Penal a fost amputata si infractiunea de trafic de influenta, desi nicio decizie CCR nu cere asa cevaModificarile controversate la Codul Penal si cine sunt principalii beneficiariAPADOR-CH: Prin modificarile aduse Codului penal, abuzul in serviciu devine aproape imposibil de doveditNoul Cod Penal: Cine are arma o poate tine acasa si daca i-a expirat permisul. Florin ...citeste mai departe despre " UDMR se spala pe maini de modificarile la Codul Penal: PSD si ALDE aveau oricum majoritate " pe Ziare.com