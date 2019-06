Inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, executivul comunitar a avertizat in legatura cu interferenta Rusiei, iar Uniunea Europeana si-a sporit capacitatile pentru identificarea stirilor false si dezvaluirea cazurilor de dezinformare.Dovezile stranse in ultimele luni au "indicat o activitate de dezinformare continua si sustinuta din partea surselor ruse care vizau reducerea prezentei la vot si influentarea preferintelor electorale", a mentionat Comisia Europeana intr-un raport publicat vineri.Totusi, probele disponibile "nu ne-au permis sa identificam o campanie distincta de dezinformare transfrontaliera din surse externe indreptata specific catre alegerile europene", mentioneaza raportul citat.Ca exemplu este dat incendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost folosit de anumite entitati "pentru a ilustra presupusul declin al valorilor crestine si occidentale in interiorul UE".Citeste mai departe despre " UE are dovezi: Surse ruse au dezinformat continuu incercand influentarea alegerilor europarlamentare " pe Ziare.com