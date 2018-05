UE nu va mai tolera guverne care sa o injure in timp ce incaseaza bani europeni Interviu

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Siegfried Muresan a explicat motivele pentru care a trecut de la PMP la PNL si in calitate de purtator de cuvant al PPE a lansat un avertisment la adresa UDMR: "modificari la Legile Justitiei care sa afecteze echilibrul puterilor in stat, sa ingradeasca functionarea Justitiei, combaterea coruptiei si statul de drept in ansamblu reprezinta linie rosie a familiei noastre".Siegfried Muresan ne-a vorbit si despre imaginea Vioricai Dancila in Parlamentul European: "cum o cheama pe doamna care aud ca a fost colega cu noi ani de zile si acum a ajuns premier al Romaniei?"Cand ati trecut de la PMP la PNL, unii v-au acuzat de traseism pentru aranjarea locului pe lista europarlamentarelor de anul viitor.Eu m-am alaturat PNL, principalul partid de dreapta si principalul membru din Romania al PPE, familie politica al carei purtator de cuvant sunt. Sustin exact aceleasi lucruri pe care le-am sustinut si pana astazi, voi vota in PE exact la fel ca pana acum, nu ma abat un milimetru. Si daca au ramas pe loc convingerile mele, nu vad cum sa fiu traseist.Ce nu mai era in regula la PMP?Decizia mea are legatura cu viitorul, mai putin cu trecutul. Eu am promis de la alegerile trecute ca mai voi apuca de treaba din prima zi. In chiar prima luna de mandat am prezentat un raport prin care au fost alocate 3,5 milioane de euro fonduri europene pentru a ajuta 1.000 de muncitori disponibilizati de la Combinatul de sarma de la Campia Turzii. Am devenit primul roman raportor general pe tot bugetul UE.Ca membru al unui partid mare pot face mai multe, am o mai buna platforma ca sa-mi indeplinesc proiectele din aceasta legislatura si sa dezvolt proiecte pentru legislatura viitoare. Nu am nimic de reprosat fostilor colegi din PMP.Ei, in schimb, au si va cer demisia din PE pentru ca locul sa fie ocupat de urmatorul de pe lista PMP.Am vazut solicitarea si mi se pare nejustificata. Prezenta mea in PE e un castig pentru Romania. Doar anul acesta, cand ma ocup de bugetul UE, am sporit sumele pentru plati din politica structurala si de coeziune de la 30 la 46 de miliarde de euro. Avem cu 15% mai ...citeste mai departe despre " UE nu va mai tolera guverne care sa o injure in timp ce incaseaza bani europeni Interviu " pe Ziare.com