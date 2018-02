UE vrea sa dea bani doar tarilor care respecta statul de drept. Melescanu: O incalcare grosolana a principiilor europene

Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei intalniri cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz.Teodor Melescanu apreciaza ca rolul banilor europeni nu are de-a face cu modul in care sunt armonizate legile unei tari in vederea asigurarii statului de drept:"In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, care au ca un obiectiv fundamental solidaritatea si asigurarea convergentei intre economiile statelor membre", a declarat, joi, Teodor Melescanu.El a mai spus ca, "in mod evident", politica de fonduri de coeziune si cea agricola comuna sunt instrumente menite sa asigure convergenta dintre economiile tarilor mai dezvoltate din Uniunea Europeana si celelalte state."Nu este, intr-adevar, niciun fel de opera de caritate si vreau sa va spun foarte direct ca la aproape tot ce priveste fondurile Uniunii Europene contribuie si Romania, contribuie si Polonia, pe masura puterilor noastre, dar sumele nu sunt deloc neglijabile", a adaugat Teodor Melescanu.In urma cu doar cateva zile, comisarul european Corina Cretu declarase ca la Bruxelles se ia in calcul conditionarea acordarii de fonduri europene de existenta statului de drept. Aceasta spunea, insa, ca discutia nu este neaparat legata de Romania.Miercuri, la Bruxelles, in cadrul unei intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, declara ca, in cazul in care independenta Justitiei nu va fi garantata in Romania, "vom discuta aftfel" privind aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre MCV.Comisia Europeana isi mai exprimase nemultumirea cu privire la efectele pe care modificarile aduse Legilor Justitiei le-ar putea avea asupra viitorului Romaniei.Citeste si:Siegfried Muresan: Avertismentul UE la adresa Romaniei e de o duritate fara precedent. Riscam sa pierdem fonduri europeneJuncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoi ...citeste mai departe despre " UE vrea sa dea bani doar tarilor care respecta statul de drept. Melescanu: O incalcare grosolana a principiilor europene " pe Ziare.com