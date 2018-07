"Potrivit unor surse media, in sedinta de guvern de maine, ar urma sa fie adoptata o ordonanta de urgenta prin care sa fie reglementate doua subiecte asupra carora nu exista un acord la nivelul societatii romanesti: amnistia si gratierea.Daca aceste informatii se confirma, trag un semnal de alarma privind gravitatea momentului.Ii recomand doamnei Prim-ministru Viorica DANCILA sa nu isi asocieze numele cu un astfel de act normativ, intr-un context care nu ii justifica urgenta si pe teme atat de importante pentru democratia din Romania.Daca isi va asuma o astfel de decizie, nu numai ca vom asista la noi tensiuni sociale, dar vom deschide un nou capitol care va fi consemnat de istorie ca practica nedemocratica", a scris Remus Pricopie luni pe Facebook Citeste mai multe despre:Florin Iordache nu exclude modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta: Guvernul poate face oriceO saptamana de foc pentru Justitie, cu Guvernul Dancila si CCR in rolurile principale: Ordonanta de urgenta, suspendare sau repliere?Nu este prima oara cand rectorul SNSPA se opune unor initiative ale Guvernului PSD-ALDE, Remus Pricopie fiind unul dintre cei mai vocali contestatari ai masurii luate de ministrul Educatiei, Valentin Popa, privind reducerea fondurilor acordate marilor universitati.Citeste si:Valentin Popa, contrazis de un fost ministru PSD al Educatiei: Masurile privind universitatile NU sunt prevazute in programul de guvernare si nici in strategia pe care o invocaRectorul SNSPA: Ministrul continua razboiul cu cele cinci universitati. Propun sa actionam impreuna si sa atacam in instanta ...citeste mai departe despre " Un fost ministru PSD ii cere Vioricai Dancila sa nu dea ordonanta pe amnistie si gratiere: Trag un semnal de alarma! " pe Ziare.com