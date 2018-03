Un handicap important al programului de guvernare

Desigur, se poate spune ca aforismul paharului reflecta clasicul raport dintre optimism si pesimism numi ca, in cazul unui "pahar" care reprezinta starea economiei nationale, nu mai poate fi vorba despre un oarecare optimism si un oarecare pesimism, ci despre optimismul guvernantilor si pesimismul cetatenilor.In pofida faptului ca la nivel guvernamental exista un optimism eclatant referitor la reusita programului de guvernare, cetatenii Romaniei cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita si privesc cu pesimism anul 2018, dupa cum se arata intr-un sondaj din decembrie 2017 al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie.Astfel, conform sondajului, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre cei chestionati au raspuns ca intr-o directie gresita, in timp ce doar 17% au spus ca tara merge intr-o directie buna.Concluzia sondajului releva existenta unui pesimism absolut referitor la directia in care merge tara. Niciodata in ultimii de 25 de ani nu s-a inregistrat un procent de doar 17% al parerii conform careia tara ar merge intr-o directie buna. Pesimismul se mentine si pentru anul 2018, deoarece 46% dintre respondenti sunt de parere ca anul 2018 va fi un an mai prost si doar 28% ca va fi un an mai bun decat 2017.Este de notorietate faptul ca programul de guvernare este inca de la preluarea guvernarii criticat la nivel de parteneriat social, al analizei interne si externe, fiind considerat nu numai nerealist dar si responsabil de aparitia unor excentricitati fiscale care au adus nu numai dificultati functionarii economiei reale, dar si un climat de nesiguranta prin lipsa de predictibilitate.Nu mai reiau aceste probleme, desi ar fi multe de spus. Nu le mai reiau si pentru ca ele par a fi, in sfarsit, constientizate de catre guvernanti si, de bine de rau, se incearca introducerea unor instrumente de corectare a greselilor facute. Nu inseamna ca putem considera aceste corecturi ca pe o garantie a intrarii in normalitate a unui act de guvernare responsabil dar cred ca sunt un inceput ce ar putea avea urmari pozitive. Ramane de vazut.Este insa de analizat un alt aspect care, dupa parerea mea, cons ...citeste mai departe despre " Un handicap important al programului de guvernare " pe Ziare.com