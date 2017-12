Un lider PSD nu sustine legea cu prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu

Horia Nasra a declarat, miercuri, ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal."Nu sustin acest proiect de lege. Modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. In ceea ce priveste pragul de materialitate pentru abuzul in serviciu este obligatoriu sa faca obiectul unei dezbateri publice", a spus Nasra.Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Codului Penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro.In proiectul legislativ mai apare si o modificare a articolului 60 din Codul Penal, care face referire la regimul inchisorii. Astfel, initiatorul a adaugat doua noi alineate:" (2) Pedepsele cu inchisoarea de pana la 3 ani se executa la domiciliu; (3) Pedeapsa cu inchisoarea la domiciliu se aplica si in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa cu inchisoarea peste 3 ani dar cu varsta de cel putin 60 de ani sau al celor care sufera de bolile grave sau incurabile stabilite prin lege".De asemenea, proiectul prevede si modificarea Codului de Procedura Penala. Astfel, ar urma sa fie modificat articolul 290, care face referire la denunt."Denuntul poate fi facut in termen de 6 luni de la data la care denuntatorul a aflat despre savarsirea faptei, cu exceptia infractiunilor contra persoanei si a infractiunilor contra securitatii nationale. Daca denuntatorul nu denunta fapta in termenul prevazut anterior, va raspunde penal, iar denuntul sau nu va mai putea constitui proba in procesul penal", se arata in actul normativ.Citeste toate prevederile controversate din legea deputatului "mitraliera"Propunerea legislativa este sustina de 38 de parlamentari PSD, printre care deputatii Liviu Plesoianu si Andreea Cosma. Proiectul se afla in dezbatere la Senat, Camera Deputatilor fiind for decizional.Si Reuters scrie despre noul asalt asupra luptei anticoruptie pregatit in Parlamentul Romaniei de PSD ...citeste mai departe despre " Un lider PSD nu sustine legea cu prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu " pe Ziare.com