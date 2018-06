Eckstein Kovacs Peter a declarat, sambata seara, in fata celor peste 400 de protestatari din Piata Unirii ca modificarile la legile justitiei au trecut cu voturile UDMR."Piata Libertatii, asa cum s-a numit mai demult Piata Unirii, este un loc important, si anunt aici demisia mea din calitatea de membru al UDMR. Nu sunt de acord cu multe lucruri, dar ceea ce a umplut paharul este pozitia UDMR fata de legile justitiei. Modificarile la Codul de procedura penala au trecut cu voturile UDMR. De asemenea, a contat in aceasta decizie a mea si cardasia cu PSD, este un lucru inacceptabil pentru mine. Dupa 28 de ani de cand am devenit membru al UDMR s-a umplut paharul", a spus Eckstein.Anuntul acestuia a fost intampinat cu aplauze de protestatarii prezenti.In Piata Unirii din Cluj-Napoca sunt aplasate 11 corturi, protestatarii sustinand ca vor ramane aici non-stop pana la caderea Guvernului Dancila. Ei scandeaza "Jos Guvernul" si "Demisia", dar si "Iohannis, Iohannis", dupa anuntul sefului statului de a candida pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei.Eckstein Kovacs Peter a fost senator din partea UDMR pana in anul 2008, iar intre anii 2009 - 2011 a fost consilierul fostului presedinte Traian Basescu . Eckstein este unul dintre membii fondatori ai UDMR si a condus platforma liberala din cadrul Uniunii. ...citeste mai departe despre " Un membru fondator al UDMR demisioneaza dupa 28 de ani: Cardasia cu PSD este un lucru inacceptabil " pe Ziare.com