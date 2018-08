Intrebat daca a aflat despre faptul ca unele schimbari din Justitie l-ar favoriza pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acesta a spus ca a auzit aceste zvonuri si ca a venit sa discute cu Toader despre mai multe aspecte."Din punctul nostru de vedere ar fi un semn fatal daca o reforma a Justitiei ar avea ca obiectiv sau ar servi pentru a proteja anumite persoane de investigatiile penale", a declarat ministrul de Justitie al landului Baden-Wurttemberg, conform TVR 1.Acesta a precizat ca vrea sa afle care sunt motivele demiterii Laurei Codruta Kovesi."Este important si pentru economie, pentru investitori, ca statul de drept sa functioneze, coruptia sa fie combatuta (...) si, de aceea, sunt interesat sa aflu care sunt motivele demiterii sefei DNA si cum se vede in continuare lupta impotriva coruptiei in Romania", a adaugat Wolf.De asemenea, Guido Wolf le-a spus jurnalistilor ca ar vrea sa afle de la Tudorel Toader ce se va intampla cu recomandarile Comisiei de la Venetiia."Vreau sa aflu de la ministrul Justitiei si cum se vor gestiona recomandarile Comisiei de la Venetia, cat de pregatiti sunt sa se confrunte cu aceste provocari. Poate exista chiar disponibilitatea de a face anumite modificari la reformele Justitiei", a mentionat oficialul german.Citeste si:Cele 7 declaratii ale lui Tudorel Toader care arunca in aer JustitiaTudorel Toader contrazice ambasada germana: Abuzul in serviciu nu e incriminat in mod distinct in Codul Penal din Germania ...citeste mai departe despre " Un ministru regional din Germania il avertizeaza pe Toader: Ar fi un semn fatal daca o reforma a justitiei ar proteja anumite persoane " pe Ziare.com