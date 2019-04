Unda verde pentru intitiativa USR "Fara penali in functii publice". CCR a decis ca e constitutionala

Proiectul urmeaza sa mearga acum in Parlament pentru dezbatere.Initiativa "Fara penali in functii publice" propune completarea articolului 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, cu un nou alineat.Acesta va avea urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii"."Victorie! Initiativa Fara Penali in functii publice este constitutionala! Decizia de astazi a Curtii Constitutionala arata inca o data ca initiativa Fara Penali trebuie sa fie in Constitutie. Fara Penali este dorinta a un milion de romani care vor o Romanie indreptata spre dezvoltare, iar primul pas este ca in fruntea tarii sa nu mai fie persoane condamnate penal pentru fapte de coruptie.Ne exprimam increderea ca va fi votata si sprijinita de parlamentarii tuturor partidelor politice, asemeni cetatenilor care au semnat initiativa", scrie USR pe pagina de Facebook "Inca un pas important spre o victorie pentru care 1 MILION de oameni au semnat.Initiativa Fara Penali in functii publice este constitutionala!Decizia de astazi este un pas important spre victoria pe care un milion de oameni o asteapta. In continuare initiativa va intra in circuitul parlamentar, cu dezbateri in comisii si vot in plenul Camerei Deputatilor si Senat. Vom cere care aceasta sa fie introdusa pe ordinea de zi sub procedura de urgenta. Ne exprimam increderea ca va fi votata si sprijinita de parlamentarii tuturor partidelor politice, asemeni cetatenilor care au semnat initiativa", a scris si liderul USR, Dan Barna, pe Facebook.Semnaturile USR au ajuns la CCR cu i intarziere de 100 de zileUniunea Salvati Romania a anuntat, in 12 februarie, ca semnaturile initiativei civice "Fara penali in functii publice" au ajuns la CCR, dupa mai bine de 100 de zile de intarziere."Dupa aproape cinci luni de tergiversari, Camera Deputatilor a predat Curtii Constitutionale listele semnate de cei peste un milion de romani care sustin initiativa cetateneasca 'Fara penali in functii publice'. Nota informativa prin care secretarul general a c ...citeste mai departe despre " Unda verde pentru intitiativa USR "Fara penali in functii publice". CCR a decis ca e constitutionala " pe Ziare.com