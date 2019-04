Unda verde pentru referendumul lui Iohannis. Sedinta cu scandal, dupa ce s-au introdus recomandari pentru presedinte

Mai exact, PNL si USR au acuzat PSD ca a introdus in raport mai multe recomandari ce nu au fost discutate marti de Comisiile juridice reunite ale celor doua camere.Cu toate ca Opozitia a cerut eliminarea acestor recomandari, parlamentarii Puterii nu au fost de acord iar raportul a fost adoptat in forma dorita de ei cu 263 de voturi "pentru", 9 "impotriva" o abtinere.ULterior, votul a fost reluat la solicitarea deputatului PSD Florin Iordache iar recomandarile au fost eliminate. De data aceasta au fost 218 voturi "pentru", 11 "impotriva" si 3 abtineri.Recomandari pentru Iohannis: Sa respecte ConstitutiaIn recomandarile introduse in proiect se arata, printre altele, ca, potrivit Constitutiei, amnistia si gratierea nu pot face obiectul initiativei legislative a cetatenilor si ca, potrivit unei decizii a CCR, presedintele nu poate initia un referendum legislativ."Parlamentul avizeaza favorabil initierea de catre presedintele Romaniei a unui referendum national consultativ cu privire la urmatoarele probleme de interes national: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie si interzicerea adoptarii de catre Guvern a OUG in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct CCR cu privire la ordonante, cu recomandarea ca prin intrebarea formulata sa se respecte Constitutia Romaniei, Legea 3/32000 privind exercitarea si desfasurarea referendumul, deciziile CCR in materie si recomandarile codului de bune practici in materie de referendum adoptat de Comisia de la Venetia", prevede proiectul de hotarare adoptat initial, potrivit Agerpres."Acest raport contine o eroare materiala fata de faptul ca s-a introdus o chestie care a nu fost discutata in sedinta comisiilor juridice reunite sau este un fals foarte clar facut cu intentia de a bloca acest referendum", a spus deputatul USR, potrivit News.ro."Raportul e falsificat intr-un mod grosolan, fata de votul si dezbaterile din comisiile reunite", a sustinut si prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan in plenul reunit.Scrisoarea lui Iohannis, votata in unanimitate in comisiile juridiceNoua scrisoare prin care presedintele Klaus Iohannis consulta Parlamentul in legatura cu organizarea unui referendum pe Justitie a fost adoptata, ...citeste mai departe despre " Unda verde pentru referendumul lui Iohannis. Sedinta cu scandal, dupa ce s-au introdus recomandari pentru presedinte " pe Ziare.com