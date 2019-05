Unde si cum votam la alegerile europarlamentare

Pot vota atat alegatorii cu cetatenie romana, cu domiciliul in tara sau in strainatate, cat si cetatenii unui alt stat UE care au resedinta sau domiciliul in Romania.Nu au drept de vot debilii si alienatii mintal pusi sub interdictie si persoanele care sunt condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.Sectiile se deschid duminica, 26 mai, la ora 07:00 si se inchid la ora 21:00. Dupa ora 21:00 mai pot vota doar cei care se aflau deja in incinta.Fiecare alegator poate vota o singura data, pentru reprezentantii unei singure tari.Unde votamDaca va aflati in localitatea de domiciliu puteti vota doar la sectia la care sunteti arondati, daca nu, puteti vota la orice sectie, pe lista suplimentara.Daca aveti domiciliul in Bucuresti, puteti vota doar la sectia la care sunteti arondati, nu se poate vota in alt sector.AICI poti afla sectia la care esti arondatCum voteaza romanii din strainatate sau strainii din RomaniaCetatenii cu domiciliul in Romania care se afla in strainatate pot vota la orice sectie din cele anuntate de Ministerul Afacerilor Externe, pe listele electorale suplimentare, fara a fi necesar sa se inregistreze inainte."Pe listele electorale din Romania sunt toti cetatenii romani cu act de identitate romanesc. In registrul electoral gestionat de Autoritatea Electorala Permanenta sunt toti cetatenii romani cu drept de vot activ", ne-a explicat Marian Muhulet, vicepresedinte al AEP si purtator de cuvant al Biroului Electoral Central.Un cetatean cu dubla cetatenie europeana - de exemplu romana si italiana - nu poate vota pentru reprezentantii Romaniei, in cazul in care a facut cerere sa voteze pentru listele Italiei. Ei vor completa o declaratie pe propria raspundere conform careia nu au votat si pentru cealalta tara."Nu exista o verificare intre statele membre a listelor utilizate la alegerile europarlamentare ulterior scrutinului", ne-a spus Muhulet, intrebat cum se face monitorizarea la nivelul UE pentru a fi impiedicat votul multiplu.Romanii care aleg sa voteze pentru listele altui stat UE in care au domiciliul sau resedinta pot vota la referendumul pentru Justitie.In ce-i priveste pe cetatenii inscrisi in listele electorale ale altui stat membru UE, acestia pot vota ...citeste mai departe despre " Unde si cum votam la alegerile europarlamentare " pe Ziare.com