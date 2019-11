Unde votam la prezidentiale: Harta interactiva a celor 72 de sectii de votare din Marea Britanie

Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu Consulatul General al Romaniei la Manchester si Consulatul General al Romaniei la Edinburgh, au organizat 72 de sectii de votare in vederea exercitarii dreptului de vot pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2019 si au pus la dispozitia alegatorilor o harta interactiva astfel incat sa poata identifica cea mai apropiata sectie."Cele 72 sectii de votare (cu 43 mai multe fata de alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019) acopera, in opinia ambasadei, in mod judicios teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si au menirea de a asigura, in contextul noilor reglementari legislative care prevad pentru votul din strainatate programul de votare de 3 zile, exercitarea in conditii optime a dreptului de vot de catre cetatenii romani aflati in Regatul Unit. (...)Lista celor 72 de sectii de votare care vor fi organizate pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, precum si alte informatii utile referitoare la conditiile exercitarii votului in strainatate, sunt disponibile la sectiunea dedicata alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 de pe pagina de web a Ambasadei Romaniei la Londra aici", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Ambasada Romaniei la Londra.Vezi aici lista celor 72 de sectii de vot din UKUn instrument similar este pus la dispozitie si de cei de la Code for Romania, dar pentru toate sectiile din strainatate.Utilizatorii isi introduc in aplicatie orasul in care locuiesc si le sunt indicate toate sectiile din apropiere, astfel incat sa o aleaga pe cea care le e cel mai la indemana, dar sa aiba si alte optiuni, in cazul in care se intampla ca la alte scrutine ca timpii de asteptare sa fie mult prea mari.Harta pentru diaspora poate fi consultata AICIReamintim ca alegatorii din strainatate au la dispozitie 3 zile pentru exercitarea dreptului de vot:Vineri 8 noiembrie 2019 - intre ora 12:00 si ora 21:00;Sambata, 9 noiembrie 2019 - intre ora 7:00 si ora 21:00;Duminica, 10 noiembrie - intre ora 7:00 si ora 21:00.La alegerile europarlamentare din luna mai, ...citeste mai departe despre " Unde votam la prezidentiale: Harta interactiva a celor 72 de sectii de votare din Marea Britanie " pe Ziare.com