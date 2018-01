Ungaria cere lamuriri urgente: Declaratia lui Tudose e absolut inacceptabila, nedemna de secolul XXI

El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului roman ambasadorul Romaniei la Budapesta a fost convocat in aceasta dimineata la Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria, subliniind ca asteapta de la Guvernul Romaniei lamuriri urgente in acesta chestiune.Reactia lui Peter Szijjarto vine dupa ce premierul roman a vorbit la Realitatea TV despre rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc, semnata recent la Cluj-Napoca de cele trei formatiuni politice maghiare (UDMR, PPMT si PCM), apreciind ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag".Ministrul ungar de Externe a subliniat ca in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania Guvernul ungar a incercat intotdeauna sa aseze relatiile bilaterale pe baza respectului reciproc, intentie care s-a bucurat cand de mai multa, cand de mai putina reciprocitate din partea guvernelor Romaniei.Totodata, ministrul de Externe de la Budapesta a spus ca este incontestabil faptul ca declaratia premierului Romaniei, "in care practic a amenintat cu executarea o comunitate etnica si pe liderii acesteia, este absolut inacceptabila, respectiv, nedemna de valorile europene si de secolul XXI"."In consecinta, Ungaria considera ca, in mod evident si fara echivoc, Guvernul Romaniei, respectiv prim-ministrul, trebuie sa rezolve cat mai curand posibil aceasta situatie", a afirmat ministrul Peter Szijjarto.El a mai anuntat ca ambasadorul nostru la Budapesta a fost convocat, iar ministrul-adjunct ungar i-a transmis pozitia Guvernului de la Budapesta privind situatia, in timp ce ambasadorul a incercat sa oferte "anumite explicatii lingvistice" referitoare la declaratie.Peter Szijjarto a spus ca Guvernul ungar nu priveste aceasta problema ca fiind una de ordin lingvistic, ci una mult mai importanta."In interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, obiectivul Ungariei este in continuare acela de a avea cu Romania o relatie echilibrata, calma, cumpanita, bazata pe respect reciproc, dar fara indoiala, aceasta declaratie nu vine in niciun fel in intampinarea acestei dorinte", a mai aratat ministrul ungar.Peter Szijjarto a subliniat, de asemenea, ca dezbaterile privind drepturile minoritatilor sunt frecven ...citeste mai departe despre " Ungaria cere lamuriri urgente: Declaratia lui Tudose e absolut inacceptabila, nedemna de secolul XXI " pe Ziare.com