Urmasul Victoriei Nuland vine luni la Bucuresti - ce anunta Departamentul de Stat al SUA

Conform anuntului facut sambata de Departamentului de Stat al SUA, Mitchell se va intalni cu oficiali romani si cu analisti independenti."Pe 18 iunie, se va afla la Bucuresti unde va avea intalniri cu inalti oficiali si cu analisti independenti pe tema securitatii regionale si cooperarii economice. Va conduce delegatia SUA la cel de-al sasea reuniune a Dialogului de Parteneriat Strategic SUA - Romania si va sustine un discurs la Universitatea Bucuresti", anunta Departamentul de Stat.Mitchell se va afla apoi, pe 19 iunie, la Zagreb, in Croatia, unde se va intalni cu oficiali croati pentru a discuta evolutiile din Croatia si din regiune, inclusiv contributiile Croatiei la stabilitatea regionala si la securitatea energetica.Pe 20 si 21 iunie, Wess Mitchell va fi la Praga, in Republica Ceha, pentru a participa la Dialogul Strategic SUA - Republica Ceha si pentru a se intalni cu oficiali cehi. De asemenea, va rosti un discurs la un eveniment patronat de Summit-ul European Praga.In final, pe 21 - 22 iunie, adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia va fi in vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu vicepremierul belgian Alexander De Croo. De asemenea, va discuta pe tema domeniilor de cooperare SUA - UE cu oficialii europeni si va sustine un discurs la Carnegie Europe.Wess Mitchell a preluat functia in octombrie 2017, anterior el detinand functia de presedinte al Center for European Policy Analysis (CEPA), si i-a succedat astfel Victoriei Nuland, care la randul sau a vizitat Romania, anii trecuti.Nuland s-a intalnit in ianuarie 2014 cu presedintele Traian Basescu , dupa care,in ianuarie 2015, s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis.