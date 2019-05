Liderul USR considera ca Guvernul Dancila i-a tratat rusinos pe romanii din diaspora si le-a facut si o promisiune acestora."Cerem formal si explicit demisia guvernului Dancila pentru mizeria facuta cetatenilor din diaspora dupa experienta din 2014. Acest lucru este de neacceptat. USR Plus le promite romanilor din diaspora ca nu vor mai fi niciodata gazati si batjocoriti!Votul prin corespondenta va fi o prioritate pentru USR Plus. Romanii din diaspora merita sa-si exprime votul civilizat si nu stand ore intregi prin cozi pentru ca un guvern incompentent nu e in stare sa trimita cabine", a spus Barna intr-o conferinta de presa.Primele rezultate ale exit poll-ului realizat de CURS-AVANGARDE, pentru ora 19:30: PSD 25,8%, PNL 25,8%, USR PLUS 23,9%, Pro Romania 5,7%, UDMR 5,4%, PMP 5,2%, ALDE 4,9%. Marja de eroare e de 2%.Am avut parte de o mobilizare exceptionala si in diaspora, unde oamenii au stat la cozi infernale pentru a putea vota.La ora redactarii acestei stiri, urnele multor sectii din diaspora sunt in continuare deschise, insa, desi cozile au ramas la fel de mari, BEC a refuzat sa prelungeasca programul de vot.Urmareste LIVE pe Ziare.com declaratiile liderilor politici dupa aflarea primelor rezultate exit-poll.Iata cum s-a desfasurat ziua votuluiC.S. ...citeste mai departe despre " USR a cerut demisia guvernului PSD pentru "mizeria facuta cetatenilor din diaspora" " pe Ziare.com