USR a reusit sa atace Codul administrativ la CCR, cu ajutorul PMP si al altor deputati

Sesizarea a fost semnata de 28 de deputati USR, 13 deputati PMP, sase deputati neafiliati si trei deputati PNL. Semnatarii afirma ca acordarea pensiilor speciale pentru alesii locali reprezinta motive de neconstitutionalitate, dupa ce alte doua demersuri de acest fel au fost respinse prin alte decizii date de catre Curte.In PNL, principalul partid de Opozitie, care are multi primari si consilieri direct interesati de intrarea in vigoare a noilor prevederi, s-a luat decizia politica de a nu sesiza CCR privind Codul administrativ.Controversatul Cod Administrativ a fost adoptat: USR ar vrea sa atace la CCR, dar nu poate, PNL se opune prin "decizie politica"USR nu avea suficiente semnaturi pentru a ataca de unul singur legea la Curtea Constitutionala, insa a fost sprijinit de PMP si de alti deputati, inclusiv de trei liberali."Am reusit astazi (miercuri - n.r.) sa depunem contestatia la CCR impotriva Codului administrativ. Este un Cod care duce Romania in feudalism si ne bucuram ca am reusit sa strangem cele 50 de semnaturi necesare. In primul rand, (am atacat la CCR - n.r.) chestia pensiilor speciale si suntem foarte optimisti asupra rezultatului pe care il vom avea.Pensiile speciale au fost deja respinse de doua ori prin alte decizii date de catre CCR si faptul ca au fost reintroduse in acest Cod administrativ, intr-o incercare disperata a PSD de a impune aceasta modificare, este clar motiv de neconstitutionalitate.Mai este apoi un element legat de componenta membrilor consiliilor locale care, in forma aceasta a Codului pare ca, daca toti isi dau demisia, vor fi inlocuiti fara sa se organizeze alegeri, ceea ce este clar in afara Constitutiei", a anuntat Dan Barna la finalul sedintei de Birou National al USR.El a mai spus ca sesizarea la CCR a fost semnata si de parlamentari ai PNL, PMP si neafiliati.Proiectul de lege privind Codul administrativ a fost adoptat luni de Camera Deputatilor, cu 175 de voturi "pentru", 33 de voturi "impotriva" si 15 abtineri, Proiectul prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala in limita a trei mandate si, de asemenea, ca pot avea calitatea de persoana fizi ...citeste mai departe despre " USR a reusit sa atace Codul administrativ la CCR, cu ajutorul PMP si al altor deputati " pe Ziare.com