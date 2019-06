"Horia Teodorescu, baron local PSD si presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, care mai ieri se plangea pe la televizor ca a fost captiv in epoca Dragnea, s-a asigurat ca premierul Viorica Dancila il numeste pe Catalin Tibuleac guvernator al Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.Catalin Tibuleac, fost sef al SRI Tulcea, este un apropiat al lui Horia Teodorescu si a condus in ultimii ani un ONG controlat de CJ Tulcea, ONG finantat din banii primariilor printr-o taxa lunara de 500 de euro.Ii cerem public premierului Viorica Dancila sa revina asupra deciziei de numire si sa demonstreze ca interesele de partid si campania interna din PSD nu sunt mai importante decat protejarea Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.Vestea numirii domnului Tibuleac in fruntea ARBDD a generat un val de mesaje catre USR, in care cetatenii ne semnalau manevrele legate de complicitatea ARBDD in mentinerea afacerilor agricole chimizate in Delta si nu numai.Ne bucura faptul ca cetatenii au incredere in USR si apeleaza la noi, vom folosi toate mijloacele pe care le avem la dispozitie pentru a proteja patrimoniul Deltei Dunarii astfel incat sa nu fie distrus de baronii locali PSD", se arata intr-un comunicat al USR.Reactia vine dupa ce Viorica Dancila l-a revocat pe Malin-Matei Musetescu din functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si l-a numit in loc pe Catalin Tibuleac.Catalin Tibuleac a fost sef al SRI Tulcea, iar, potrivit Ziarului de Tulcea, acesta s-a pensionat in luna august 2017, dupa un mandat de patru ani si jumatate in fruntea institutiei....citeste mai departe despre " USR avertizeaza ca baronii locali PSD distrug Delta Dunarii " pe Ziare.com