USR cere ancheta in Parlament privind subminarea intereselor economice si strategice ale Romaniei prin OUG 114

"USR, alaturi de PMP si deputati neafiliati, a depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor o cerere de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta cu privire la subminarea intereselor economice si strategice ale Romaniei prin adoptarea OUG 114/2018.USR considera ca se impune o ancheta parlamentara tinand cont de caracterul exceptional si de impactul economico-social al masurilor reglementare de OUG nr. 114/2018, de pericolul iminent al distorsionarii pietei de electricitate si de gaze naturale, fapt evidentiat si de notificarea pe care Comisia Europeana a adresat-o Guvernului Romaniei in data de 7 martie 2019. Consideram ca OUG 114 poate avea consecinte nefaste asupra securitatii energetice a tarii", a sustinut Pruna.Ea a spus ca preturile la consumatorii de gaze nu sunt plafonate, sunt plafonate la producator."In plus, prin ordinul ANRE de saptamana trecuta, vedem ca Ioan Niculae este cel care beneficiaza de pe urma acestei plafonari la gaze la 68 de lei MWh, 25% din productia interna mergand catre combinatele domnului Ioan Niculae. Credem ca a fost o ordonanta data cu dedicatie, care nu a tinut cont de niciun fel de practici concurentiale, nu s-a dat in interesul consumatorilor, doar in interesul unor oameni foarte apropiati de PSD si ALDE", a mai spus ea.Pruna a adaugat ca masura plafonarii pretului la gaze naturale a blocat cea mai mare investitie in productia de gaze naturale din Marea Neagra si a atras declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana.USR considera ca se impune ca o comisie parlamentara sa stabileasca, printre altele, circumstantele care au determinat Guvernul sa adopte OUG 114/2018 si modul in care actul normativ a influentat piata de gaze naturale si de energie electrica, dar si considerentele in baza carora a fost luata decizia sprijinirii pe criterii politice a unor consumatori non-casnici de gaze naturale in detrimentul altora, a aratat Pruna.Intrebata de ce PNL nu a semnat solicitarea de infiintare a acestei comisii de ancheta, Pruna a spus ca aceasta a fost alegerea liberalilor....citeste mai departe despre " USR cere ancheta in Parlament privind subminarea intereselor economice si strategice ale Romaniei prin OUG 114 " pe Ziare.com