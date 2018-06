"Biroul National al USR a tinut azi o sedinta de urgenta. USR cheama oamenii la un protest pasnic, in fata Parlamentului, miercuri, 27 iunie, in ziua votului motiunii de cenzura. Dragnea trebuie impiedicat sa nimiceasca justitia in Romania prin papusile lui, guvernul-marioneta Dancila, in favoarea unor condamnati penal, unor infractori dovediti si in interesul personal al unor infractori.Doar un exemplu: dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman arata cum PSD fura banii destinati copiilor orfani si batranilor fara resurse. Cum DGASPC abuzeaza copiii din sistemul de protectie, deturnand banii ce le sunt destinati din bugetul statului catre clientela politica, pe firme si pe angajari care nu aduc niciun beneficiu copiilor orfani sau care au fost retrasi din familiile lor pe motive de saracie extrema sau de rele tratamente. Inmulteste cazul asta cu numarul de firme care sifoneaza tot bugetul statului, fara niciun beneficiu pentru cetatean. Hai in strada! Ia-ti o zi libera pentru Romania! Miercuri vino la Parlament!", este mesajul postat de senatorul USR Vlad Alexandrescu dupa sedinta de urgenta a partidului, de sambata.Reactia vine dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare, insa acesta a refuzat sa demisioneze, iar partidul a facut scut in jurul sau si Guvernul se pregateste sa adopte prin ordonanta de urgenta modificarile la Codul Penal care l-ar ajuta pe Dragnea sa scape de puscarie....citeste mai departe despre " USR cheama oamenii la protest in ziua motiunii de cenzura: Ia-ti o zi libera pentru Romania! Miercuri vino la Parlament! " pe Ziare.com