USR contesta la CCR modificarile la Codul penal: Romania devine in mod oficial un stat infractional

"Am vazut satisfactia de pe chipul domnului Nicolicea (Eugen Nicolicea, deputat PSD, membru al Comisiei speciale pentru elaborarea Legilor Justitiei - n.r.), este sentimentul criminalului care a terminat de transat cadavrul Justitiei, pentru ca asa arata ceea ce s-a intamplat astazi, adica faptul ca s-a adoptat un amendament prin care apelul este golit de continut. Cum presedintele a fost transformat in notar, iata ca instantele de apel sunt transformate, la randul lor, in instante de tip notariat, pentru ca tocmai aflam ca ele nu mai pot schimba o decizie de fond", a declarat Barna, la Palatul Parlamentului.Potrivit liderului USR, aceasta decizie, "in mod particular si explicit, e clar pentru toata Romania, este facuta exclusiv cu dedicatie pentru domnul Tariceanu, pentru domnul Dragnea, numai ca, fata de Ordonanta 13 si fata de ce s-a intamplat pana acum, modificarea Codului de procedura penala are afect asupra tuturor infractorilor din Romania"."In momentul de fata, Romania devine in mod oficial un stat infractional, un stat in care legea este facuta de infractori pentru propriile interese. (...) Evident, vom ataca la Curtea Constitutionala acest Cod de procedura penala, pentru ca este obligatoriu acest lucru si e singura solutie si singura speranta pe care o mai avem in momentul de fata", a sustinut Dan Barna.El a adaugat ca proiectul de modificare a Codului de procedura penala "este marea prespalare penala a Romaniei", pentru ca daca acest proiect devine lege in Romania "vom avea o multime de persoane, in diverse stadii de proces, care brusc vor deveni inocenti si curati".