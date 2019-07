USR critica decizia lui Iohannis, care a acceptat noii ministri propusi de Dancila

Astfel, Ramona Manescu a devenit ministru de Externe, Nicolae Moga, ministru de Interne si Mihai Fifor, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.Stelian Ion scrie pe contul sau de Facebook ca aceste numiri sunt "dezonorante pentru Klaus Iohannis si nu poti sa nu te intrebi, din nou, cu cine joaca de fapt domnul presedinte"."O spun cu toata responsabilitatea: senatorul PSD Moga a fost permanent alaturi de Mazare si Nicusor Constantinescu la jefuirea bugetului Constantei timp de aproape doua decenii si este, fara indoiala, unul dintre vinovatii pentru decaderea acestui important oras al Romaniei. E o comicarie de teatru absurd ca in timp ce justitia demanteleaza o mafie si ii baga pe jupani la puscarie, locotenentul lor sa devina sef peste politie.La randul sau, Ramona Manescu este un personaj incapabil sa-si justifice averea impresionanta, dobandita adesea prin tranzactii dubioase (vezi investigatiile Rise Project https://bit.ly/2XMhwK4) . Si la fel de grav este ca nimic nu o recomanda pentru pozitia de sefa a diplomatiei.Asta merita Romania, domnule presedinte Klaus Iohannis?", conchide Stelian Ion.Citeste si:RISE Project: Europarlamentarul Ramona Manescu, tunuri imobiliare in tandem cu mafia retrocedarilorRamona Manescu, un personaj controversat cu avere si interese ascunse - Va merge Iohannis pe mana lui Dancila in politica externa?Decizia sefului statului a fost criticata si de europarlamentarul Clotilde Armand."Sper sa ne explice presedintele Klaus Iohannis de ce a acceptat propunerile PSD-ALDE. Stiti de ce? Pentru ca ministerul de Interne va fi condus de omul lui Mazare si la Externe este doamna cu retocedarile ilegale din Capitala. Balisticul Mihai Fifor, licentiat in filosofie, a fost numit viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice. Cetatenii merita o explicatie, dle presedinte", a notat ea pe Facebook.Si deputatul USR Iulian Bulai s-a aratat dezamagit de decizia lui Iohannis. El a subliniata ca pentru pozitia de ministru trebuie sa ai o reputatie impecabila."Ramona Manescu a fost acceptata de catre Klaus Iohannis ca ministru de externe al Romaniei.Pentru acesta functie trenuie sa ai o pregatire profesionala buna, o experinta politica fara scandaluri si o reputatie impec ...citeste mai departe despre " USR critica decizia lui Iohannis, care a acceptat noii ministri propusi de Dancila " pe Ziare.com