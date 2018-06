"Am pregatit o motiune simpla, am discutat cu Opozitia si vom trimite la pranz documentul tuturor partidelor. Speram ca zilele acestuia la carma ministerului sa fie numarate", a spus Mosteanu.Decizia vine dupa ce saptamana trecuta ministrul Sova a sustinut ca nu construieste autostrazi pentru ca, daca le-am avea, multinationalele din tara ar pleca din cauza salariilor mari.Replica ministrului a venit ca raspuns la o afirmatie a unui deputat care a spus ca Romania are nevoie urgenta de autostrazi, in caz contrar riscand plecarea marilor companii din tara."Este o declaratie halucinanta venind din partea unui ministru al Transporturilor, care ar trebui sa fie exact forta care impinge proiectele de autostrazi si infrastructura inainte. Avem un veritabil ministru anti-autostrazi. (...) Noi ii solicitam demisia, dar pentru ca ma indoiesc ca are onoarea de a face acest gest, cerem demiterea", a declarat deputatul USR Catalin Drula, luniA.G. ...citeste mai departe despre " USR depune motiune simpla impotriva ministrului Transporturilor, care nu vrea autostrazi " pe Ziare.com