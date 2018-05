"M-am uitat ca domnul Dragnea a fost foarte activ pe Facebook aseara (marti - n.red.). Avea timp, s-a tot blocat traficul si a pus o poza cu chitanta (prin care a platit rovinieta - n.red.) in care se vedea si seria de sasiu. La o simpla verificare pe Internet am vazut ca seria de sasiu corespunde unei masini BMW Seria 7 de ultima generatie, un BMW foarte nou, de peste 100.000 euro. Ma bucur pentru dansul ca are prieteni asa de buni care, iata, ii dau o astfel de masina sa se duca la mare de 1 Mai pentru ca nu este masina dansului, nu este in declaratia de avere sau poate si-a cumparat-o si o sa o vedem in declaratia de avere din iunie", a afirmat deputatul USR.Liderul PSD a interactionat marti seara cu mai multi oameni pe Facebook, iar la un moment dat a postat o poza in care apare ca a efectuat plata rovinietei, unde se vede si seria de sasiu a masinii.Potrivit declaratiei sale de avere, liderul social-democratilor detine un autoturism BMW X5 si un autoturism Skoda Superb.Citeste si: Dragnea a vorbit cu internautii pe Facebook, in timp ce se afla la volan. El a dictat si iubita lui Irina a scris ...citeste mai departe despre " USR: Dragnea conduce un BMW Seria 7 de peste 100.000 euro. Nu e in declaratia de avere " pe Ziare.com