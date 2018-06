Barna sustine ca are surse potrivit carora Guvernul va adopta o Ordonanta de urgenta prin care li se va permite persoanelor condamnate penal sa faca parte din Executiv."Din acest moment, PSD devine un partid infractional. Este o data istorica trista si neagra pentru Romania, pentru ca cel mai mare partid din Romania a decis, avand ocazia sa dea un mesaj cetatenilor de asumare a guvernarii si de asumare a viitorului Romaniei, a decis sa faca bloc comun, bloc in jurul unui dublu condamnat penal.In acest moment, intregul PSD, prin votul parlamentarilor pe care i-a avut astazi in plen, isi asuma faptul ca este un partid corupt, care sustine explicit si neechivoc coruptia si un stat infractional, asa cum Romania devine prin Codurile penale", a spus Dan Barna.Acesta a mai spus ca are surse potrivit carora Guvernul va adopta o Ordonanta de urgenta prin care li se va permite persoanelor condamnate penal sa faca parte din Executiv."Avem informatii ca urmeaza OUG peste vara prin care se va elimina legea din perioada Nastase prin care condamnatii penal nu puteau face parte nici din Guvern. Intelegem ca Liviu Dragnea se pregateste sa devina prim-ministru. Intelegem ca orice regula de decenta si de respectare legii in Romania urmeaza sa fie indepartata", a mai explicat acesta.Motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila a fost respinsa de Parlament, astfel ca Guvernul Dancila ramane in functie. Au fost 166 de voturi in favoarea motiunii si erau necesare cel putin 233 de voturi favorabile pentru ca motiunea sa treaca, iar Guvernul sa fie demis.Citeste si:Dancila se apara de motiune intr-un discurs presarat cu greseli. PNL a adus in Parlament un banner urias (Foto)Basescu: Daca nu cade prin motiune Guvernul, bine ar fi sa-l dati jos. Puneti unul sa nu ne fie rusine ...citeste mai departe despre " USR, dupa ce motiunea a picat: Cel mai mare partid a decis sa faca bloc in jurul unui dublu condamnat penal " pe Ziare.com