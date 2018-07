USR e dezamagit de decizia lui Iohannis si cere un referendum pe Justitie: Trebuia sa mearga la suspendare!

"Avem fundamental nevoie de un referendum pe Justitie. Practic, implicarea limitata in lupta cu PSD si credinta ca la un moment dat PSD se va opri si va reveni la guvernarea Romaniei este o strategie clar care nu functioneaza, o strategie falimentara, si pe aceasta perspectiva USR solicita demararea unui referendum pe Justitie.Un referendum pentru fara penali in functii publice, pentru ca Romania a ajuns aici pentru ca avem penali in functii publice care au transformat Romania in casa de avocatura a lui Liviu Dragnea.Ceea ce se intampla de un an si jumatate, cand societatea este constant in strada, s-a furat Romaniei un an si jumatate de dezvoltare. Solutia este un referendum in care cetatenii, care sunt ultimii decidenti, sa decida destinul acestui stat, sa poata sa decida daca vrem un stat de tip 'rai infractional' (...) sau vrem un stat in care dreptul si democratia sa fie respectate", a declarat Dan Barna pentru News.ro.Intrebat daca USR il va sustine pe Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat, Dan Barna a raspuns: "USR a declarat constant ca va avea candidat la alegerile prezidentiale. Este pozitia noastra constanta pe acest subiect".La randul sau, deputatul USR Cristian Seidler spune ca decizia lui Iohannis arata ca fostul presedinte Emil Constantinescu (care s-a declarat infrant de Securitate - n.red.) "are un follower"."Cine ati dori sa fie urmatorul presedinte al Romaniei?6,3 milioane de voturi luate pe numele tau.1,8 milioane de like-uri pe fb, obtinute pe numele tau.Decizie de importanta majora pentru lupta anti-coruptieTu trimiti purtatorul de cuvant!?Emil Constantinescu are un follower.Cine ati dori sa fie urmatorul presedinte al Romaniei?", a scris Cristian Seidler pe Facebook "Trebuia sa mearga la suspendare!""Cred ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa mearga la suspendare. De ce? Pentru ca CCR si-a depasit in mod clar atributiile, a ajuns sa schimbe indirect regimul politic in Romania, a devenit legiuitor pozitiv si, cel mai grav, unealta coruptilor in demersul lor de a scapa de puscarie", sustine si deputatul USR Matei Dobrovie.In timp ce deputatul USR Iulian Bulai spune ca nu se simte reprezentat de decizia presedintelui, senatorul USR Adrian Wiener il cr ...citeste mai departe despre " USR e dezamagit de decizia lui Iohannis si cere un referendum pe Justitie: Trebuia sa mearga la suspendare! " pe Ziare.com