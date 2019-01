USR: Economia se prabuseste, iar coruptia ne costa pe fiecare 3.000 de lei pe luna

"USR va veni incepand de astazi cu solutii concrete. Agenda publica a Romaniei nu mai poate ramane in sfera Justitiei. Romanii sunt satui pana in gat sa ii vada la nesfarsit pe Liviu Dragnea, pe Viorica Dancila, pe ministrul Toader explicand o noua smecherie la care s-au gandit in ceea ce priveste sabotarea si destabilizarea Justitiei.Romanii asteapta si dezbateri despre infrastructura, despre reforma in educatie, despre spitalele acelea regionale care au tot fost promise si pe care le vedem doar pe hartie", a declarat Dan Barna intr-o conferinta de presa tinuta joi impreuna cu deputatul USR Claudiu Nasui si cu Andrei Caramitru (foto dreapta), antreprenor si consultant in management strategic, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru.Dan Barna a precizat ca USR va veni cu un "program de guvernare participativa" si "policy brief-uri" periodice, la dezbateri urmand sa participe si experti din diverse domenii."Economia se prabuseste (...) Problema nu e doar ca nu avem buget in ianuarie, problema e ca adevarata cauza pentru care nu avem buget tine de faptul ca acesta nu se inchide. In momentul de fata, PSD a dus Romania intr-un punct la care ne imprumutam la cel mai mare pret din Europa, un indicator clar care arata ca nimeni nu mai are incredere in economia romaneasca", a punctat Dan Barna."Vom fi loviti de trei mari valuri in 2019"La randul sau, Andrei Caramitru, unul dintre expertii care s-au alaturat USR, a vorbit despre pericolele care ne pandesc in acest an pe plan economic."Vom fi loviti de trei mari valuri in 2019", a spus el, enumerand scaderea economiei europene, "iresponsabilitatea absoluta a actualului guvern PSD", care prin ordonantele date "arunca economia in haos si peste 1 milion de oameni vor suferi imediat", precum si problemele cu bugetul."Bugetul Romaniei e in haos (...) Inchisul bugetului pe cash este o minciuna si o bataie de joc fata de oameni. Bugetul Romaniei are o gaura estimata la 20-30 miliarde lei anul asta. Vreau sa va amintiti de gaura care a dus la taierile de salarii si pensii de catre Guvernul Boc - a fost de 5 miliarde. Nu au cum matematic sa inchida bugetul...Deja in ultimele luni bancile ...citeste mai departe despre " USR: Economia se prabuseste, iar coruptia ne costa pe fiecare 3.000 de lei pe luna " pe Ziare.com