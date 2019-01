USR ii cere din nou lui Iohannis referendumul pe Justitie: Romanii sa spuna daca hotii trebuie sa conduca statul sau sa stea la puscarie!

"USR isi mentine solicitarea adresata presedintelui Romaniei de a organiza cat mai curand posibil referendumul pe Justitie. Romania e tinuta captiva de doi ani pe subiectul Justitiei. Romanii sa spuna daca hotii trebuie sa conduca un stat cu mandrie sau romanii vor un stat european, democratic, in care hotii sa stea la puscarie si persoanele competente, integre, sa conduca tara", a argumentat Dan Barna, intr-o conferinta de presa tinuta joi, la sediul USR.In context, Dan Barna a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia ministrului Tudorel Toader potrivit caruia si USR a votat legea recursului compensatoriu, atat de contestata in aceste zile si pe care Opozitia si presedintele Iohannis o vor abrogata."Vina comuna? E ca si cum USR voteza in rand cu celelalte partide ca terenul de sport sa fie asfaltat, dupa care PSD asfalteaza toate parcurile din oras", a comentat ironic Dan Barna.Acesta a reamintit ca USR a votat doar forma din Senat, dupa care proiectul a fost modificat substantial la Camera Deputatilor, prin amendamentele aduse de Eugen Nicolicea si Florin Iordache."E ca si cum noi suntem de acord sa reparam o scoala, dar apoi facem si 50 de vile ale PSD. USR a votat la Senat un proiect de lege care avea o logica, o noima, el a fost transformat intr-o sorcova cu zurgalai, care aduce groaza, teama de a-ti mai lasa copilul in fata blocului", a mai comentat plastic Dan Barna.Intrebat de jurnalisti despre decizia de miercuri a CCR privind protocoalele semnate de SRI cu Ministerul Public, Dan Barna a sustinut: "In realitate, nu a fost niciun fel de conflict, iar faptul ca dorinta dlui Liviu Dragnea a fost preluata de CCR, care anuleaza o decizie a instantei, arata ca CCR actioneaza ca un actor politic".In context, Dan Barna a reamintit ca USR propune o "reforma" a modului in care sunt numiti judecatorii de la Curtea Constitutionala si a subliniat ca decizia de ieri a CCR "deschide posibilitatea unei justificari" astfel incat in zilele urmatoare sa vedem o "ordonanta de inchidere a dosarelor sau de anulare a unor probe".Liderul USR a tinut sa reaminteasca de controversata intalnire pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila, intalnire pentru care US ...citeste mai departe despre " USR ii cere din nou lui Iohannis referendumul pe Justitie: Romanii sa spuna daca hotii trebuie sa conduca statul sau sa stea la puscarie! " pe Ziare.com