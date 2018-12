USR ii cere lui Iohannis sa participe la sedintele de guvern din decembrie, pentru a preveni OUG pe amnistie si gratiere

"Chiar daca doamna Dancila a declarat la Cotroceni ca nu ar intentiona o astfel de ordonanta, vedem ca astfel de declaratii ale altor lideri PSD pun acest subiect ca fiind unul de maxima actualitate. Din aceasta perspectiva, USR va face orice depinde de noi, dar pana atunci trebuie ca fiecare forta respectabila din societate sa incerce sa blocheze un astfel de demers, care ar insemna, din punctul nostru de vedere, sfarsitul democratiei in Romania.De aceea, ii solicitam presedintelui Romaniei sa utilizeze la maximum atributiile pe care le are si sa participe pe parcursul lunii decembrie la fiecare sedinta de guvern. Constitutia prevede foarte clar in care situatie presedintele poate conduce sedintele de guvern. Una dintre ele se refera exact la chestiunile de politica externa.In momentul de fata, mai avem mai putin de o luna pana cand Romania va prelua Presedintia Consiliului UE si, in acest context, este evident ca fiecare sedinta de guvern trebuie sa aiba pe ordinea de zi acest subiect, care este de fapt prioritatea zero a politicii externe a Romaniei. Din aceasta perspectiva, participarea presedintelui Romaniei o consideram una obligatorie", a afirmat Barna, luni, la Parlament.El s-a referit la momentul in care presedintele Iohannis a participat in 2017 la sedinta Guvernului Grindeanu si a reusit sa impiedice, atunci, adoptarea Ordonantei 13."In egala masura, participarea domniei sale la sedintele de guvern ar putea sa blocheze adoptarea unor ordonante, mai ales ca avem si precedentul din 2017, cand participarea domniei sale la momentul acela a blocat - e drept, pentru o perioada scurta - adoptarea Ordonantei 13.Acesta este unul dintre demersurile pe care noi le consideram fundamental necesare pentru a ne asigura ca, in luna decembrie, cel putin aceasta ordonanta nu va fi adoptata, pentru ca, repet, adoptarea ordonantei amnistiei si gratierii ar insemna sfarsitul democratiei in Romania si ar fi un semnal extraordinar de prost pentru preluarea Presedintiei in contextul unei asemenea ordonante. De aceea, USR este evident impotriva", a adaugat Barna.Citeste si:Toni Grebla, intrebat despre OUG de amnistie si gratiere: Niste masuri minime reparatorii trebuie sa existeDeputatul "mitraliera": Amnistia si ...citeste mai departe despre " USR ii cere lui Iohannis sa participe la sedintele de guvern din decembrie, pentru a preveni OUG pe amnistie si gratiere " pe Ziare.com