USR ii cere lui Iohannis sa participe la sedintele de guvern: Foarte multi infractori vor scapa prin OUG pe Codurile Penale!

"PSD e un partid de penali. De astazi nu voi mai face nicio diferenta intre ei! Toti pesedistii sunt la fel. Daca nu sunt infractori cu acte in regula, sunt complici ai infractorilor pentru ca ii ajuta pe infractori si promoveaza o societate bazata pe abuzuri si furturi. Au demostrat-o azi la CEx, in unanimitate.Tot ceea ce au facut de 2 ani de zile este in sprijinul infractorilor. Astazi au decis in forul lor superior, IN UNANIMITATE, la solicitarea 'unui coleg', ca Guvernul sa dea ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului penal si a celui de procedura penala", a scris pe Facebook Stelian Ion, sustinand ca se recurge la aceasta masura pentru ca PSD-ALDE a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor.Stelian Ion sustine ca ordonanta este neconstitutionala, avand in vedere ca legile sunt deja in procedura parlamentara."Dragnea, Tariceanu si gastile lor de derbedei nu mai au rabdare. Sa dai OUG pe niste legi care sunt in procedura parlamentara e o ticalosie fara margini. Evident ca e neconstitutional! Evident ca nu exista nicio situatie exceptionala care sa justifice emiterea unei ordonante de urgenta in locul adoptarii prin lege! Dar nu va mai conta, pentru ca, odata publicata ordonanta de urgenta de modificare a Codului penal in Monitorul oficial, foarte multi infractori vor scapa.Spre exemplu, Tariceanu, care i-a dat unda verde slugoiului sau, Toader, va scapa de acuzatia de luare de mita ca urmare a modificarilor termenelor de prescriptie a raspunderii penale, declarate constitutionale de CCR. Or fi constitutionale, dar sunt si abjecte, pentru ca nu raspund unei nevoi reale a societatii, dimpotriva!", a mai scris deputatul USR.In incheiere, acesta ii cere lui Iohannis sa participe la sedintele de Guvern, pentru a opri acest demers."Domnule presedinte Iohannis, doar dumneavoastra mai puteti salva situatia, participand la sedintele de guvern in care vor avea aceste proiecte pe ordinea de zi! Macar puteti incerca", conchide Stelian Ion.