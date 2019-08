"Campania de strangere de semnaturi va debuta duminica, 4 august, ora 11:00, in zona fantanii din Piata Universitatii din Bucuresti, in prezenta membrilor USR si PLUS", anunta alianta intr-un comunicat remis Ziare.com.Potrivit legislatiei in vigoare, pentru candidaturile propuse de partide si de aliantele politice este nevoie de minimum 200.000 de semnaturi de sustinere, iar un alegator poate sustine mai multi candidati, adauga sursa citata.Dan Barna a fost ales, pe 13 iulie, candidatul USR la presedintia Romaniei, in cadrul unei congres al partidului.Ulterior Alianta USR PLUS a anuntat pe 21 iulie ca il sustine pe Dan Barna pentru Cotroceni."Obiectivul nostru este ca eu, in calitate de candidat al aliantei USR-PLUS, sa ajung in turul al doilea. Este o probabilitate evidenta ca presedintele Iohannis va fi celalalt candidat din turul al doilea, reprezentantul PNL.Pentru Romania va fi un semn de mare normalitate si insanatosire sa aiba optiunea in turul doi intre candidatul PNL si candidatul USR-PLUS", a declarat Dan Barna atunci.Citeste Dan Barna: "Vreau sa fiu un presedinte implicat. Nu exista o varianta de PSD mai cumsecade". De ce nu-l ataca pe Iohannis InterviuB.B. ...citeste mai departe despre " USR-PLUS da startul, duminica, la strangerea de semnaturi pentru prezidentiabilul Dan Barna " pe Ziare.com