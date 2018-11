USR, primul partid care stabileste prin vot lista candidatilor la europarlamentare: "Va fi o surpriza pentru noi toti"

Modalitatea de stabilire a listei este o premiera in politica romaneasca, desi in alte state cu democratii consolidate functioneaza de multi ani. "E un spectacol al democratiei", a subliniat la inceputul campaniei presedintele USR, Dan Barna."Campania interna a inceput pe 1 octombrie 2018, se va desfasura pana pe 29 noiembrie 2018 si va include dezbateri, prezentari si turnee de promovare a candidatilor prin toate marile orase ale tarii. Procesul de votare va debuta pe data de 22 noiembrie 2018, la ora 12:00 si se va incheia pe data de 29 noiembrie 2018, la ora 12:00", au precizat de la bun inceput organizatorii.Citeste mai multe despre: Premiera in politica romaneasca: USR organizeaza 'primaries' pentru europarlamentare. "E un spectacol al democratiei".Numele zecilor de doritori sa ocupe un loc pe lista USR la europarlamentare si CV-urile lor sunt publicate pe pagina speciala dedicata evenimentului, iar joia trecuta s-a dat Start Vot, cei peste 5.300 de membri ai partidului fiind invitati sa aleaga persoana preferata."Singurul criteriu, votul. Nu mai intervine cineva cu pixul"Intrebat de Ziare.com cum se asigura securitatea votului, deputatul Catalin Drula, membru al Biroului National, ne-a precizat ca sistemul folosit de USR este "bazat pe criptografie, cu chei publice private"."A fost dezvoltat initial la universitatea MIT din SUA si extins ulterior de o echipa de cercetatori din Grecia. A mai fost folosit in multe scrutine de diferite tipuri, de la alegeri de senate din universitati pana la grupuri profesionale si chiar si la anumite partide din alte tari.Sistemul este verificabil si auditabil. E imposibil matematic sa intervii asupra lui, iar rezultatul votului e demonstrabil", a adaugat acesta.Catalin Drula ne-a mai spus ca membrii USR "sunt interesati" de acest scrutin organizat in premiera."Perioada de vot se apropie de final, a fost deschisa saptamana trecuta si se incheie joi la ora 12:00. Din cate stiu, pana acum rata de participare e de circa 60%, dar o sa creasca pana la final, cred eu", a punctat deputatul de Timis.In plus, Catalin Drula a subliniat ca votul dat de membrii USR va fi singurul criteriu luat in considerare la stabilirea listei ...citeste mai departe despre " USR, primul partid care stabileste prin vot lista candidatilor la europarlamentare: "Va fi o surpriza pentru noi toti" " pe Ziare.com