USR propune o lege Magnitki pentru Romania: Strainii implicati in coruptie sau spalare de bani sa aiba accesul interzis in tara

Potrivit proiectului, Ministerul de Externe va elabora o lista a cetatenilor straini despre care exista informatii sau motive serioase de a banui ca au fost implicati sau au contribuit la coruptia la nivel inalt, la spalarea banilor sau la incalcarea drepturilor omului, care a avut drept rezultat moartea sau vatamarea grava a unei persoane.Cetatenii straini aflati pe aceasta lista vor avea interzisa intrarea in Romania, iar fondurile lor din tara noastra vor fi blocate.USR considera ca Romania are nevoie de o lege Magnitki pentru a incuraja respectarea drepturilor omului, pentru a combate marea coruptie la nivel global si pentru a pozitiona tara noastra drept actor activ in lupta pentru buna guvernare si drepturile omului.Cine a fost Serghei MagnitkiInitiatorii proiectului sunt deputatii USR Cristian Ghinea si Adrian Prisnel, care au lucrat alaturi de William F. Browder, activist pentru drepturile omului si initiator al legislatiei Magnitki la nivel global, si Stefan Voinea, de la Observatorul Roman de Sanatate."Acum 9 ani, un om murea in puscarie in Rusia pentru ca a avut curajul sa demaste coruptia si fraudele fiscale din tara sa. Acest om, Serghei Magnitki, a fost un avocat rus, care dupa ce a facut aceste dezvaluiri, a fost torturat si omorat in puscarie.Nu trebuie sa mai permitem asa ceva. Miscarea internationala Magnitki propune in fiecare tara legi prin care se interzice accesul in tara si detinerea de averi de catre indivizi implicati in torturi, in coruptie si in alte faradelegi.USR propune partidelor parlamentare sa depunem si in Romania o legislatie de tip Magnitki, astfel incat sa intram si noi in randul tarilor care tin la valori morale. Haideti sa lucram impreuna la acest proiect de lege, sa facem o lege buna, astfel incat sa le spunem criminalilor: Pana aici! Romania nu e pentru voi!", a declarat deputatul USR Cristian Ghinea.La randul sau, deputatul USR Adrian Prisnel, cel de-al doilea initiator, a spus ca proiectul transmite un mesaj puternic si pentru politicienii care conduc Romania."Politicienii care-si fura cetatenii, care-si bat sau tortureaza cetatenii, care-i arunca in puscarii pentru opiniile si actiunile lor politice, care intimideaza, cenzureaza sau