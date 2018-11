USR si Miscarea Romania Impreuna, apel comun pentru demiterea Guvernului Dancila si alegeri anticipate

Astfel, cele doua formatiuni sustin ca politicienii trebuie sa actioneze in interesul Romaniei si al romanilor si sa trimita "de urgenta Guvernul Dancila la cosul de gunoi al istoriei".In plus, se RO+ si USR fac un apel pentru a declansa alegeri anticipate: "Aceasta este forma democratica prin care se reda cetatenilor posibilitatea sa-si aleaga singuri viitorul tarii: gasca infractionala Dragnea sau Romania europeana!", conform unui comunicat de presa publicat pe platforma Impreuna pentru Romania."Ieri a fost transmis un ultim semnal de alarma pe care autoritatile europene il dau, clar si raspicat, in ceea ce priveste abuzurile si devierile de la statul de drept ale actualei coalitii PSD-ALDE.RO+ si USR isi exprima ingrijorarea fata de reactiile din partea liderilor PSD-ALDE la publicarea raportului MCV, care nici dupa ce partenerii europeni le-au pus oglinda in fata nu vor sa recunoasca faptul ca submineaza statul de drept din Romania si indeparteaza tara noastra de valorile europene.Aceasta coalitie periculoasa a modificat Legile Justitiei si Codurile Penale fara sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, a mintit cu nerusinare ambasadele si oficialii europeni, si-a gazat propriii cetateni incalcand drepturile si libertatile pe care UE le protejeaza, a adoptat legi care intimideaza societatea civila si a incercat sa restrictioneze libertatea presei.Nu se mai poate continua asa, vrem o Romanie care sa mearga inainte in Uniunea Europeana. O Romanie care sa conteze in Europa si sa lucreze acasa la consolidarea democratiei, intarirea statului de drept si la prosperitatea propriilor cetateni", se arata in document."Acest Guvern si coalitia care il sustine ne-au bagat intr-o fundatura. Ne va lua ani buni sa reparam ce au stricat, sa ne recastigam credibilitatea in lume. Romania nu seamana cu Dragnea si Dancila, romanii nu sunt nici infractori, nici incompetenti. Plecarea lor de indata de la conducere este o urgenta", spune Dacian Ciolos , presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna.De altfel, si liderul USR Dan Barna afirma ca romanii isi doresc sa ramana in continuare in UE."Romanii i ...citeste mai departe despre " USR si Miscarea Romania Impreuna, apel comun pentru demiterea Guvernului Dancila si alegeri anticipate " pe Ziare.com