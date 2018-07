USR si partidul lui Ciolos cer tuturor romanilor sa se uneasca: Avem nevoie de sprijinul dumneavoastra!

"In ultimele 18 luni democratia noastra a avut numai de suferit. Agenda politica a fost dedicata salvarii de la puscarie a lui Liviu Dragnea. Nu educatia, nu sanatatea, nu infrastructura tarii au fost prioritare, ci modificarea Codului Penal pentru a salva politicieni corupti. Scandalul, minciuna si manipularea sunt instrumentele folosite agresiv de catre coalitia de guvernare pentru a-si atinge scopurile.In cazul Dragnea, pentru prima data legea a fost modificata cu intentia clara de a anula o sentinta pronuntata de o instanta de judecata. Faptul ca dupa 30 de ani de la Revolutie niste politicieni folosesc puterea primita de la cetateni pentru a-si regla problemele penale personale este un semnal clar ca avem nevoie de o reforma profunda a clasei politice", se arata in apelul semnat de Ciolos si Barna.Ei precizeaza ca o coalitie parlamentara majoritara si-a folosit puterea legislativa ca sa intervina in procesul de Justitie, iar fundamentele dreptului, ale justitiei si ale moralei publice au fost demolate pe 4 iulie 2018 de parlamentarii PSD-ALDE.Cei doi amintesc ca, in ultimele 18 luni, dialogul politic s-a degradat intr-un ritm ingrijorator."Nivelul de incompetenta si nepotism al actualului guvern este de neconceput pentru o tara cu multe resurse de inteligenta, creativitate si profesionalism. Victimizarea celor de la putere, teorii aberante ale conspiratiei si un limbaj extrem de agresiv impotriva justitiei au fost tacticile televiziunilor si ziarelor aservite PSD/ALDE", se arata in apel.Liderii Miscarii Romania Impreuna si USR spun ca au primit foarte multe mesaje in ultimele zile: Ce putem face? Cum ii putem opri? Cu ce putem ajuta? Cine ne salveaza?"Am primit si critici, unele meritate. Ca nu facem destul. Ca nu ne-am implicat suficient. Ca nu avem un plan comun prin care sa-i inlaturam de la guvernare pe cei care schimba ordinea de drept cu ordinele strambe. Organizatiile noastre sunt diferite. Avem viziuni, programe si modele sociale si economice care difera.Insa ne unesc cateva valori - credem in domnia legii, intr-o viata publica morala si intr-un stat cu institutii democratice puternice. Nu vom renunta la Romania. Avem nevoie de o politica curata si sprijinim initiativa ceta ...citeste mai departe despre " USR si partidul lui Ciolos cer tuturor romanilor sa se uneasca: Avem nevoie de sprijinul dumneavoastra! " pe Ziare.com