USR si PLUS s-au unit deja la Sibiu: Alianta va actiona de azi ca un singur partid

"Echipele judetene USR Sibiu si PLUS Sibiu dau un semnal de unitate prin semnarea primului protocol de alianta politica locala, in baza Protocolului de Asociere al Aliantei semnat la nivel national. Alianta USR PLUS Sibiu continua colaborarea foarte buna la nivel judetean in interesul cetatenilor, pentru a prezenta impreuna proiectele si ideile de dezvoltare in fiecare localitate/UAT", se afirma in comunicat.Prin semnarea acestui protocol de alianta politica locala, s-a format Comisia Judeteana de Coordonare a Aliantei care, dupa ce candidatii vor fi validati de ambele partide la nivel local, valideaza candidatii comuni ai Aliantei USR PLUS."Am facut inca un pas care ne duce mai aproape de fuziunea dintre USR si PLUS, asteptata si dorita de cetateni. Filialele judetene din Sibiu sunt primele, la nivel national, care au semnat un astfel de protocol ce creeaza autonomie locala si orice neintelegeri se mediaza si la nivel judetean, nu doar national.Impreuna cu colegii mei din USR si PLUS Sibiu, ne dorim sa deschidem drumul si pentru alte filiale, iar coordonarea comuna a politicilor publice si comisiilor comune de lucru va intari alianta la nivel judetean si local. Ma bucur ca aducem buna colaborare din cele doua campanii, europarlamentare si prezidentiale si intr-o forma scrisa.Vom incepe sa prezentam proiectele comune pentru judetul Sibiu si UAT-uri si ne dorim sa vorbim cu cat mai multi oameni. De acum, trebuie sa construim impreuna", a declarat presedintele USR Sibiu, Adrian Echert.Si liderul PLUS Sibiu, Raul Apostoiu, considera ca miercuri s-a "facut un pas important pentru intarirea Aliantei USR PLUS la nivelul judetului Sibiu"."Protocolul de asociere semnat intre USR si PLUS Sibiu este un act de unitate ce reprezinta vointa majoritatii membrilor celor doua filiale judetene. Acest protocol reglementeaza colaborarea in alianta locala necesara desfasurarii alegerilor locale si parlamentare ce vor avea loc in acest an. De astazi, Alianta USR PLUS va actiona ca un singur partid, avand un Comitet Executiv unic", afirma Raul Apostoiu.In acest moment la nivelul judetului Sibiu atat USR, cat si PLUS sunt in plin proces intern de desemnare a candidatilor pentru alegerile locale, fiind in curs inclusiv negocieri pentru listele comune de candidati ale Aliantei USR PLUS, mai prec ...citeste mai departe despre " USR si PLUS s-au unit deja la Sibiu: Alianta va actiona de azi ca un singur partid " pe Ziare.com