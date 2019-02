USR sustine introducerea votului electronic: 57% dintre romani isi doresc acest sistem

"Participantii la dezbateri au pornit de la premisa ca prezenta la vot in Romania a scazut constant, pana la niveluri alarmante, fapt care a favorizat curentele populiste, precum si accederea la putere a aliantei toxice PSD-ALDE", informeaza USR intr-un comunicat remis Ziare.com.In opinia participantilor la conferinta mentionata, introducerea votului electronic de la distanta ar duce la cresterea prezentei la vot, ceea ce ar insemna cresterea implicarii unor noi categorii de votanti in procesul electoral.Insa evident introducerea noului sistem de vot necesita adoptarea unei legislatii coerente, care sa previna frauda electorala si sa creasca increderea populatiei in siguranta votului electronic in particular si a procesului electoral in general."Atat timp cat nu vom incuraja oamenii sa foloseasca azi tehnologia moderna, lipsa de incredere va ramane principalul motiv pentru care adoptarea votului electronic de la distanta va esua", sustine Rumiana Decheva, presedintele Asociatiei Europene pentru Drepturile Omului."Introducerea votului electronic la distanta este o necesitate pentru Romania si o prioritate pentru USR. Votul electronic la distanta este o necesitate pentru a asigura participarea la viata politica a tarii a tuturor cetatenilor Romaniei, inclusiv a celor care traiesc sau muncesc in afara granitelor tarii.Din cei peste 18 milioane de alegatori romani care se afla pe listele electorale permanente, cel putin doua milioane se afla, in zilele de vot, in afara tarii si cred ca nimeni nu ar trebui sa-si piarda zile intregi, sa calatoreasca sute de kilometri sau sa stea ore intregi in frig, la coada, in fata ambasadei, pentru a-si putea exercita un drept constitutional.De asemenea, introducerea votului electronic de la distanta ar duce la cresterea prezentei la vot, chiar si printre romanii de acasa, cu efecte benefice asupra sanatatii statului drept si a democratiei in tara noastra", a declarat senatorul USR Nicu Falcoi, organizatorul si moderatorul dezbaterii.57% dintre romani vor sistem de vot electronicConform unui recent sondaj, 57,1% dintre romani isi doresc introducerea unui sistem de vot electronic la distanta, iar 71% din respondenti au afirmat ca DA, ar participa ...citeste mai departe despre " USR sustine introducerea votului electronic: 57% dintre romani isi doresc acest sistem " pe Ziare.com